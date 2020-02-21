Женщина, ребенок которой попал в больницу, была шокирована условиями: не фотографировать просто не могла

Особых комментариев к своим фото женщина не оставила. Женщина считает, что фотографии говорят сами за себя. На них видны неубранные помещения, грязные стулья и стены, пыльные вентиляционные отверстия и загаженные птицами подоконники. Женщина пыталась почистить один из углов палаты, на салфетке осталась грязь.

Пользователи сети заметили, что палата больше напоминает карцер.

Чтобы развеять все сомнения, журналисты портала Delfi связались с пресс-секретарем больницы Саулюсим Твирбутаса. Он сожалел о том, что довелось увидеть матери девочки.

"Мы сожалеем и приносим извинения за такой неприятный опыт, пережитый в нереновированных палатах нашей больницы. Из 66 осталось 9 таких палат. Однако уже подготовлен реновационный проект, работы начнутся в ближайшее время.

Обычно мы стараемся не помещать туда пациентов, но когда началась эпидемия гриппа, количество пациентов увеличилось. Мы хотим разместить их так, чтобы они могли находиться с родителями, отделить больных разными инфекционными заболеваниями", – сказал Твирбутас.

Он подчеркнул, что как бы там ни было, порядок и чистота должны быть во всех палатах, поэтому сейчас проводят внутреннее расследование,выясняют, подготовили ли палату к размещению пациента.

"Мы сделаем все возможное, чтобы подобное не повторилось. Мы рады, что пациентке предоставили качественные услуги лечения и еще раз приносим извинения из-за возможной халатности работников", – сказал Твирбутас.

Он также поделился фотографиями уже отремонтированных палат нашей больницы.