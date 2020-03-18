"Мы - семья. Дома двое маленьких детей. Очень трудно рассказать, что происходило в последние трое суток, но давайте попробуем. 14 марта мы вызвали скорую, которая отвезла мужа в больницу для проведения анализов на коронавирус. Мы этого потребовали сами, узнав всю историю с молодым человеком из Кретинги, который, как мы узнали позже, является коллегой по работе моего мужа. Мы были совершенно уверены, что у нас этого нет, так как не было никаких основных симптомов. 5 суток мы провели все вместе, каждый день мы целовались, жили нормальной семейной жизнью. Однако скорая увезла только одного из нас. Казалось, что логики в этом мало, что очень скоро мы сможем забрать нашего любимого из больницы домой", - рассказывает женщина (имя редакции известно).

"Спустя сутки раздался звонок. Я узнала, что готовы результаты. Я обрадовалась! Спрашиваю, когда могу приехать и забрать? Говорят, положительный результат – я не очень поняла, что я услышала. Всё на секунду остановилось. Даже дыхание. Молчу. Не нахожу слов, несмотря на то, что внутри я очень старалась их найти! Просто я не подготовила ни одного слова для такой ситуации, так как… была уверена. Даже и по горячей линии нам говорили … что нет … так как скорая говорила, что он даже не кашлянул в дороге … так как и в больнице говорили, что непохоже … так как столько раз вроде как мы слышали те слова, которые хотели слышать", - вспоминает женщина.

"Тогда начался еще больший хаос. Звонки, сообщения … от обвинений до сочувствия и обратно. А я всё еще не верю. Сижу, смотрю на эти сообщения и не верю. Началась всеобщая паника вокруг. Где мы были, что мы делали, кого мы заразили … Это всё казалось не по-настоящему. Словно написанный сценарий фильма. Ведь мы даже представить не могли. Мы на самом деле никому не хотели навредить. Обвинения, драмы, статьи, комментарии… Потихоньку в глазах большинства мы стали едва ли не преступниками. Но... мой главный вопросы был, а как НАМ, оставшимся дома провериться? Как успокоить окружающих? На работе, в детском саду, в магазине, перед соседями", - спрашивает она.

"Я искала способ около 1,5 суток. А мне отвечали одно и то же: "Вы должны быть дома и самоизолироваться на 14 дней". Это когда с ума сойти можешь за день? Недостаточно факта, что мой любимый человек в больнице, и что неизвестно, кому еще и как могли навредить! Быть в карантине, наблюдать, когда все вокруг чем дальше, тем больше паникуют и не знать, какая ситуация на самом деле? Должна забыть о диагнозе моего любимого, о комментариях и об истерии. Должна найти способ, как всё это остановить и всех успокоить. У нас был непосредственный контакт с зараженным человеком, поэтому, очень вероятно, что и мы также заражены – это я слышала не раз. И сама была в этом почти уверена, но "весьма вероятно" не значит "точно", правда?

Я пробовала думать логически, хотя и казалось безнадежно. Звонила в 112. Получила ответ, что они не дают консультаций. Тогда наконец-то дозвонилась до очень сознательной женщины-консультанта на горячей линии 1808. Она ответила на многие мои вопросы и удивилась, почему больница, в которой лежит мой муж, со мной не связалась и не взяла анализы у всей нашей семьи. Дала телефон больницы. Я позвонила туда. Там дали другой номер, ответственного человека, который не поднимал трубку (факт, что у них сейчас еще больший балаган)… У меня не было ярких симптомов вируса, но можно было умереть от напряжения вокруг! На скорой ехать в больницу и, возможно, лежать там с детьми две недели – это не было подходящим решением. Не могу оставить дом и в хорошем самочувствии занять в больнице три места, когда точно есть более тяжелые больные. А дома в любом случае мы в самоизоляции", - рассказывает она.

"Потом мы наконец-то дозвонились в больницу тому, ответственному лицу. "Мы в карантине дома, но мне НЕОБХОДИМО провериться! – говорю. – Не потому, что я очень переживаю из-за себя, нет – я чувствую себя хорошо, но я переживаю за тех, кто очень переживает! Во время разговора, наконец, удалось выяснить, что теоретически я с детьми могу приехать в больницу на своей машине, сдать анализы и вернуться домой, но это должен одобрить Центр общественного здравоохранения, так как такого случая еще не было. Звоню туда. Там на меня злятся, так как я все еще не подписала документ с обещанием никуда не выходить из дома и т.п. Я пробую объяснить, что не могу подписать, так как не знаю, смогу ли тогда ехать в больницу и сдать анализы. На меня еще больше начинают злиться, уже с угрозами приехать к нам завтра с полицией… Меня очевидно не понимают. Уже на повышенных тонах говорю, что хватит пугать и угрожать! Я прошу услышать мой вопрос – могу ли я ехать в больницу на своей машине и вернуться, если я дала подписку о невыезде, и если я договорилась с больницей, что они мне могут сделать анализы таким способом? Женщина мне вновь повторяет, что ей нужен этот документ с моей подписью, так как такой порядок. А какой-нибудь формы ответа, что они мне разрешают это сделать, нет. Я говорю, что мы не можем смотреть только на существующий порядок – обязаны искать все возможные варианты! И спрашиваю еще раз – могу ли я это сделать? В конце концов, работник Центра общественного здравоохранения сказала: ну, поезжайте и сделайте тогда, что с вами поделаешь. Это было словно насильно из нее вытянуто, но это были самые добрые ее слова!" - продолжает рассказ она.

"Одеваю детей, садимся, едем… На полпути я понимаю, что в машине топлива хватит только в одну сторону. Новая паника. Что делать? Я не могу выйти из машины, я не могут заплатить, я не могу ничего делать! Вдруг через несколько минут рождается гениальная мысль! Звоню подруге и прошу ее залить мне топливо и заплатить, а я переведу ей деньги. Она молодец, она соглашается, для этого и нужны друзья! Мы встречаемся на заправке, заливаем топливо, машем друг другу через стекло, я даже получаю воздушный поцелуй! Едем в больницу. Приблизительно спустя 15 минут прямо из машины идем в палату со входом с улицы. Нас встречает милая медсестра с улыбкой под медицинской маской и с огромным чувством эмпатии! Через некоторое время приходит и врач. Тоже фантастическая женщина, которая и пошутить может и рассмешить детей. Всё занимает 3 минуты, у нас взяли мазки изо рта и носа, договариваемся, что наш план - вернуться домой назад в самоизоляцию, и мы уезжаем. По дороге я думаю, что только что создала для себя новый закон. Так как такое до сих пор не было нигде расписано. Большое дело сделано. Остается только ждать. Такая длинная ночь была. И утро долгое", - говорит она.

"17 марта. Сообщения и вопросы от близких … Наконец, я дождалась оговоренного времени и звоню. Знаю, что услышу, но я должна это услышать. Дозвонилась до врача, называю наши фамилии и слышу – отрицательный. Что? Как так? Подождите... как это возможно? Мне повторяют, что результаты наших анализов отрицательные. Дальше не очень помню, о чем мы говорили, так как начали катиться слезы… Возник миллион вопросов, что за черт? И главный вопрос – а действительно ли результаты анализов моего мужа были правильными? Написала доктору Миндаугасу Гудялису из Испании – как это возможно? И получила ответ, который достаточно логично объяснил эти вещи: "Очень просто... так как, скорее всего, количество вирусов, которое выделял твой муж было небольшим…" Итак. Как-то должен утихнуть массовый психоз, а люди должны быть хорошо информированы. Чувствую, что опять могу дышать. Всем желаем оставаться здоровыми!" - заканчивает свой рассказ женщина.