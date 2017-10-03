Читательница DELFI обратилась в редакцию с жалобой - в минувшую пятницу утром она проверяла электронный дневник ребенка и увидела рекламный слоган с призывом правильно утилизировать вибраторы – "Не суй куда попало". По словам женщины, выбрано не самое подходящее для подобного рода рекламы место.

"Полюбуйтесь, какую рекламу я утром увидела в эл. дневнике. Я хотела посмотреть, что ребенку задано. Картинка меня поразила. Самое подходящее место для такой рекламы", – иронизировала женщина.

DELFI связался с АРЭ и спросил, не считают ли они, что выбрано не самое подходящее место для рекламы утилизации подобных приборов? Директор АРЭ Линас Иванаускас сказал, что в минувшую пятницу была запущена рекламная кампания для просвещения жителей в вопросе, что такое электронные отходы, как их безопасно утилизировать.

"Компьютеры уже просто так не бросают в контейнеры с бытовыми отходами, однако мелкая техника - это не только фены и электробритвы. Ключом рекламных макетов стали вещи, о которых мы даже не задумываемся, а ведь это тоже электроника и ее надо правильно утилизировать. Наша цель - просвещение общества. А чтобы она была успешно воплощена в жизнь, с разными поколениями мы говорим через актуальные для них аспекты", – сказал Иванаускас.

По его словам, в ходе кампании демонстрируют 4 разных макета: настольная лампа в виде Девы Марии - "Не отрекайся у ближайшего контейнера", электронная игрушка - "Не забрасывай в угол", слуховой аппарат - "Не говори, что не слышал" и вибратор - "Не суй куда попало".

"Внимание детей мы обращаем, показывая электронную игрушку, а взрослых – поломанный вибратор", – подчеркнул он.

По его словам, они соблюдают закон о рекламе. В таких местах, где нельзя регулировать возраст потребителя, например, на уличных стендах, есть лишь макеты с игрушкой и слуховым аппаратом. В интернете же есть возможность разделять потребителей по возрасту и времени показа.

"Например, рекламу с вибратором показывают только в определенное время - поздно вечером или ночью, как того требует закон. Также есть и возрастной ценз – для лиц старше 18 лет. Родители напрасно переживают, что такую рекламу может увидеть их ребенок", – заверил Иванаускас.