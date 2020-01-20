Женщина показала муниципальное жилье, плату за которое с января увеличили в 11 раз

В репортаже рассказано о том, что Зита из Каунасского района живет в евро в месяц, а с нового года составила 95 евро.

Женщина не понимает, за что она должна платить такие деньги, ведь в квартире нет удобств. Отапливается Зита с помощью электрического обогревателя, в доме нет центрального отопления. Стены дома покрываются плесенью.

"Грибы на стенах росли. Знаете, я боялась даже дотрагиваться до включателей, било током", – сказала Зита Рамошкене.

Женщина показала общие уборные и душевые. Единственный душ на всем этаже недавно за свои деньги обновили сами жители. Долгое время даже негде было помыться.

Savivaldybės daugiabutis Kauno rajone © Stop kadras

"Я то на работе. На работе у меня был душ, там и мылась. Когда дети были маленькие, мылись в ванночке в комнате", – рассказала жительница общежития.

В уборных даже нет унитазов. Заходить туда страшно – все покрыто слоем плесени, плесень есть и на кухне.

Savivaldybės daugiabutis Kauno rajone © Stop kadras

Такие дома есть не только в Каунасском районе, но и по всей Литве. Специалисты говорят, что стоимость аренды зависит от состояния жилья. Мэрия Каунасского района первая в Литве увеличила плату в 11 раз.

"Мы брали коэффициенты за 2019 г. Мы не думали, что Центр регистров настолько их увеличит. Это значит, что кое-где стоимость стала выше рыночной. Сейчас мы остановили этот процесс", – сказала об изменении цен представитель муниципалитета Гедре Ивоните.

В конце января муниципалитет обещает снизить плату. В Каунасском районе есть 330 коммунальных квартир.

Savivaldybės daugiabutis Kauno rajone © Stop kadras

"Наверное, все коэффициенты будут 7 и 3,5 или 6 и 3. Сейчас точно не могу сказать", – заметила Ивоните.

Кауансская мэрия не спешит осуществлять требование нового закона. В Каунасе насчитывается около 4000 муниципальных квартир.

"И сейчас арендаторы такого жилья - люди, у которых нет больших доходов", – сказал представитель мэрии Донатас Валюкас.

Такие арендаторы - большое бремя для всех муниципалитетов, поэтому главная цель изменений - побудить людей выкупить жилье, чтобы они сами о нем заботились. Соцмин указал, что поправки направлены на то, чтобы избежать мошенничества.

"Это сделали по просьбе муниципалитетов, поскольку были случаи, когда арендаторы пересдавали жилье по более высокой цене", – сказал представитель Соцмина Алоизас Стапулёнис.

Советник министра социальных дел Эгле Самошкайте сказала DELFI, что такое жилье сдают связанным с муниципалитетами работникам – врачам, полицейским и другим работникам, которые не входят в группу социального риска.

"Это не скажется на самых бедных жителях, им жилье предоставляет не муниципалитет, а компания муниципального жилья. Порядок выделения такого жилья зависит от доходов арендаторов. Даже если человек живет в муниципальном жилье, и его финансовое положение ухудшается, он может подать заявку и ему снизят плату или вообще освободят от нее", – заверила Самошкайте.