Женщина показала муниципальное жилье, плату за которое с января увеличили в 11 раз

плату снизить или вообще снять.
В репортаже рассказано о том, что Зита из Каунасского района живет в евро в месяц, а с нового года составила 95 евро.
Женщина не понимает, за что она должна платить такие деньги, ведь в квартире нет удобств. Отапливается Зита с помощью электрического обогревателя, в доме нет центрального отопления. Стены дома покрываются плесенью.
"Грибы на стенах росли. Знаете, я боялась даже дотрагиваться до включателей, било током", – сказала Зита Рамошкене.
Женщина показала общие уборные и душевые. Единственный душ на всем этаже недавно за свои деньги обновили сами жители. Долгое время даже негде было помыться.
"Я то на работе. На работе у меня был душ, там и мылась. Когда дети были маленькие, мылись в ванночке в комнате", – рассказала жительница общежития.
В уборных даже нет унитазов. Заходить туда страшно – все покрыто слоем плесени, плесень есть и на кухне.
Такие дома есть не только в Каунасском районе, но и по всей Литве. Специалисты говорят, что стоимость аренды зависит от состояния жилья. Мэрия Каунасского района первая в Литве увеличила плату в 11 раз.
"Мы брали коэффициенты за 2019 г. Мы не думали, что Центр регистров настолько их увеличит. Это значит, что кое-где стоимость стала выше рыночной. Сейчас мы остановили этот процесс", – сказала об изменении цен представитель муниципалитета Гедре Ивоните.
В конце января муниципалитет обещает снизить плату. В Каунасском районе есть 330 коммунальных квартир.
"Наверное, все коэффициенты будут 7 и 3,5 или 6 и 3. Сейчас точно не могу сказать", – заметила Ивоните.
Кауансская мэрия не спешит осуществлять требование нового закона. В Каунасе насчитывается около 4000 муниципальных квартир.
"И сейчас арендаторы такого жилья - люди, у которых нет больших доходов", – сказал представитель мэрии Донатас Валюкас.
Такие арендаторы - большое бремя для всех муниципалитетов, поэтому главная цель изменений - побудить людей выкупить жилье, чтобы они сами о нем заботились. Соцмин указал, что поправки направлены на то, чтобы избежать мошенничества.
"Это сделали по просьбе муниципалитетов, поскольку были случаи, когда арендаторы пересдавали жилье по более высокой цене", – сказал представитель Соцмина Алоизас Стапулёнис.
Советник министра социальных дел Эгле Самошкайте сказала DELFI, что такое жилье сдают связанным с муниципалитетами работникам – врачам, полицейским и другим работникам, которые не входят в группу социального риска.
"Это не скажется на самых бедных жителях, им жилье предоставляет не муниципалитет, а компания муниципального жилья. Порядок выделения такого жилья зависит от доходов арендаторов. Даже если человек живет в муниципальном жилье, и его финансовое положение ухудшается, он может подать заявку и ему снизят плату или вообще освободят от нее", – заверила Самошкайте.
Женщина показала муниципальное жилье, плату за которое с января увеличили в 11 раз
Правительство Литвы неоднократно заявляло, что его...
Вильнюс прорекламирует себя в Германии и Великобритании за почти 100 тыс. евро
Вильнюс выделит на свою новую рекламную кампанию в...
Полиция расследует смерть малолетнего ребенка в Укмерге
19 января Департамент полиции информировал о том, что в...
В Литве узаконена альтернативная медицина (2)
На минувшей неделе Сейм Литвы узаконил альтернативную...
Если у вас дома нет этого прибора - вы рискуете своей жизнью (28)
Пожары в домах все еще остаются серьезной проблемой в...
TOP новостей
Премьер Литвы: президента не обвиняю, но это напоминает дискриминацию по национальному признаку (34)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис усматривает...
Женщина показала муниципальное жилье, плату за которое с января увеличили в 11 раз
Правительство Литвы неоднократно заявляло, что его...
Если у вас дома нет этого прибора - вы рискуете своей жизнью (28)
Пожары в домах все еще остаются серьезной проблемой в...
Жители Вильнюса обнаружили в сточных водах измельченный пластик (23)
19 января в Вильнюсе была запечатлена не слишком...
Авулис, продавший Пангонису Klaipėdos kartonаs, высказался о скандале: есть и другая версия (2)
В начале января стало известно, что компания Grigeo Klaipėda ,...