Женщина из Казахстана: Литва – прекрасная страна, только власти очень не любят своих граждан

Женщина родилась и выросла в Казахстане, там она вышла замуж. Позже оказалось, что дед ее супруга родом из Литвы. В 1938 году дед ее супруга прибыл с семьей в Казахстан, его внуки стали гражданами этой страны, а родственники деда, с которыми был знаком супруг Инги, жили в Риге. Муж Инги думал, что его дед - гражданин Латвии, но больше 6 лет назад на похоронах деда он узнал, что тот не был латышом.

"Почему ты думаешь, что ты латыш? Ты – литовец", – сказала супругу Инги его тетя.

Мужчина стал выяснять свое происхождение. Ему так понравилась Литва, что он купил квартиру в Клайпеде и привез сюда всю семью.

"Все спрашивали, почему именно Литва. Ведь это маленькая и небогатая страна", – рассказывала Инга.

Когда Инга приехала сюда, она сначала ничего не понимала: лето - а людей в Клайпеде нет. Только позже она поняла, что летом люди едут на море или к озерам. Сейчас она сама наслаждается возможностью поехать рано утром за грибами, потом – на рынок, после обеда пойти с семьей на море, и все это делается в один день. Покой и компактность Литвы ее очаровали. Женщина утверждает, что такую страну нельзя не любить.

Перемены были большими даже из-за погоды. В Алма-Ате летом бывает до плюс 50, на улицу выходить не хочется. В Литве прохладнее, можно спокойно гулять. Нет смога, а еда просто божественная.

"Алма-Ату покрывает смог, поэтому почти все дети там астматики. Здесь воздух свежий, можно свободно дышать. Приятно удивила и еда. Люди, с которыми мы познакомились, удивились, когда мой муж, съев колбасу, сказал: "Есть мясо!" А какие огурцы, помидоры! В Алма-Ате почти все продукты привезены из Китая. На вкус они - как пластмасса. А здесь все пахнет, все свежее. Попробовав молоко, мы думали, что лопнем от его количества, – очень вкусно, мы пили очень-очень много", – смеется Инга.

Она говорит, что жители Литвы к такой еде привыкли, поэтому их вкус еды не удивляет. А их семья радовалась новым вкусам и открытиям.

Конечно, были в Литве и трудности. Инга как иностранная гражданка получила бесплатную юридическую помощь, психологическую помощь, бесплатные уроки литовского. Мужу, который получил литовское гражданство бесплатная помощь не полагалась.

"Когда мы приехали, почувствовали нехватку положительного отношения властей и помощи людям, которые возвращаются в Литву, на родину предков. Ведь понятно, что человек, который много лет прожил в другой стране, литовским не владеет. К примеру, в Казахстане власти разработали программу для эмигрантов, выплачивается денежная помощь, бесплатные курсы языка для вернувшихся на родину. Даже Россия предлагает вернувшимся похожие условия, предоставляет временное жилье, если людям негде жить. В Литве такой программы нет. Мне самой пришлось поискать, прежде чем удалось найти бесплатные курсы литовского – чаще отвечали, что частные школы такие услуги не предоставляют, так как не набирается группа", – рассказала Инга.

В процессе интеграции активно участвует Красный Крест, и Инга оказалась под его опекой. В Красном Кресте она узнала о возможности изучать литовский язык бесплатно по программе Российского посольства. Женщина с удовольствием изучала язык, а когда сдала экзамен на первый уровень, получила предложение стать помощником социального работника. Инга с радостью согласилась, поскольку она сама – эмигрантка, поэтому знает, как помочь приехавшему в Литву человеку, и какой информации больше всего не хватает.

Женщина активно старается участвовать в различного рода деятельности и вовлекает в нее приехавших в Литву жить иностранцев. Даже в акции "Делаем" она участвовала с группой эмигрантов. Она вспоминает, что поиск мусора развеселил их.

"Нам выдали большие мешки, а мусора нет. Поэтому, найдя какую-нибудь бумажку или что-то еще, радостно кричали "Нашел", – смеясь, рассказывает Инга.

По ее словам, даже такая деятельность очень сближает людей.

"Если бы люди зарабатывали достаточно денег, они бы не уезжали. Здесь жить намного лучше и спокойнее. К примеру, в Германии очень много случаев педофилии, поэтому детей в школу провожают и из нее забирают родители или другие члены семьи. В Алма-Ате высокий уровень преступности, много убийств, поэтому мы тоже возили детей и забирают. А здесь дети могут свободно гулять по улице и не надо бояться, что с ними что-то случится. Здесь даже пьяницы вежливые. Если в Алма-Ате мы встречали пьяную компанию, старались уйти с их пути, здесь не надо бояться, что на тебя безо всякой причины нападут на улице. Было и такое, когда пьяная компания вежливо расступилась, когда я шла по улице. Ведь это фантастика", – удивлялась женщина.

Правда, Инга обратила внимание на то, что в Литве много пьют. Но она не осуждает людей, говорит, что это выбор самих людей.

Женщина сказала, что, возможно, если бы власти иначе относились к людям и реформировали бы налоговую систему, то, скорее всего, столько людей не уехало бы. Она привела в пример Китай и Сингапур. Эти страны стали процветать после того как снизили налоги. Так они увеличили потребление, и немало людей выбралось из нищеты. По словам Инги, если бы Литва взяла с них пример, то она она ожила бы и стала процветать. Кроме того, здесь плодородная земля, поэтому пользу принес бы экспорт продуктов. Однако почему-то страна с большим удовольствием привозит их из Польши, не старается укреплять с Польшей отношения и везти туда свою продукцию.

В Казахстане женщина работала администратором и менеджером в крупных компаниях, поэтому ей не чужды управление финансами, экономика. Она сказала, что считает и здесь. Конечно, только семейный бюджет. К примеру, в Алма-Ате с нынешними доходами она не прожила бы, а в Литве все обстоит неплохо. Женщина благодарна школе, в которую ходят дети – она участвует в разных программах, поэтому дети неоднократно ездили за границу. Немало путешествует и вся семья.

"Мы объехали почти всю Литву. Есть умирающие города, поскольку люди уезжают, а оставшиеся украшают свой край – почти во всех дворах цветут цветы, растут деревья. Это показывает, что люди любят свою страну. Как хочется, чтобы все могли здесь прожить, и не покидали ее ради лучшей зарплаты", – сказала Инга.

Она работает не только помощником социального работника. В Алма-Ате она начала делать кукол, и здесь она не забывает о своем хобби. Это дополнительный источник дохода, доставляющий удовольствие. Инга рассказала, что ей помогло случайное знакомство с мастерами Жемайтии. Им понравились Ингины куклы, и они помогли ей получить сертификат.

© Asmeninio albumo nuotr.

Сейчас она участвует в выставках с народными мастерами, продает своих кукол, которых в Литве впервые одела в национальный костюм. Она сказала, что в Алма-Ате этого не было, поскольку ей не нравился местный национальный костюм. Литовский костюм Инга находит очень красивым. И Инга, и ее дети участвуют в литовских культурных мероприятиях. Один из сыновей играет в ансамбле Kuršiukas.

Муж Инги тоже старается закрепиться в Литве. В Алма-Ате у него был свой бизнес, однако после кризиса от него пришлось отказаться. В Литве он три года работал моряком – учился в Москве. Однако потом он решил поехать в Таиланд и учиться искусству массажа. Сейчас он работает в Клайпеде.