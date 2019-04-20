Жемчужины литовской природы. Магия Лабанорской пущи

На канале Города DELFI появился цикл видео "Жемчужины литовской природы". Каждую субботу фотограф Ромуальдас Бараускас будет делиться репортажами из разных уголков Литвы и расскажет о флоре и фауне конкретной местности.

Первый рассказ посвящается Лабанорской пуще и живущей в местных озерах чернозобой гагаре.

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