DELFI напоминает, что с началом периода зимних праздников рождественский поезд проезжает через Кафедральную, Ратушную площади и площадь Винца Кудирки в центре литовской столицы с понедельника по четверг с 12 до 21 и с пятницы по воскресенье с 11 до 22.
Праздничный маршрут он преодолевает примерно за 30 минут. Сесть на поезд можно на основной его остановке, украшенной рождественскими декорациями у Кафедральной площади, рядом со сквером Одмину, либо на остановках на Ратушной площади или площади В.Кудирки.
Цена билета - 2 евро. Для детей до 7 лет, которые сидят на руках взрослых, отдельного билета не требуется.
Движение праздничного рождественского поезда в этом году вновь было организовано DELFI, торговой сетью Maxima и Вильнюсским самоуправлением.
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