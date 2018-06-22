21 июня парламент Литвы принял закон о помощи молодым семьям при покупке первого жилья в регионах.

Согласно закону, с 1 сентября этого года, семьи, в которых супруги не старше 35 лет, могут получить помощь из госбюджета на покупку первого жилья в регионах и небольших городах.

Семьи, в которых нет детей, получат 15% субсидию, семьи, в которых один ребенок – 20%, двое – 25%, трое и больше – 30%.

Согласно закону, стоимость жилья, на которые выделяют субсидии, не должна быть больше 87 000 евро. Помощь будет выделяться без учета материального положения семей.

На территориях, где можно получить субсидию на покупку жилья, нормативная стоимость 1 кв. м должна быть не меньше чем на 65% меньше самой большой нормативной стоимости 1 кв. м в многоквартирном доме. Эти цены 1 января объявляет компания, регулирующая Регистр недвижимости по средним данным за прошлый год.

Соцмин пояснил, что компенсации не будут выделяться на покупку жилья в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Друскининкай, Бирштонасе, Неринге, Тракай, Лентварисе, Утене и части Паланги.

"Люди, желающие получить субсидии под кредит, должны декларировать место жительства в Литве или быть на учете как люди не декларировавшие место жительства. На субсидии могут претендовать не только граждане Литвы, но и граждане других стран ЕС и ЕЭП, а также другие иностранцы, у которых есть постоянный вид на жительства в ЕС или которые получили убежище в Литве.

Если семья не проживет в приобретенном с использованием субсидии жилье 10 лет, то ей придется вернуть полученные средства", - сообщает Соцмин.

Соцмин также пояснил, что должны сделать семьи, претендующие на получение субсидии. Во-первых, молодая семья должна найти подходящее жилье или участок под строительство. После этого они должны декларировать имущество и подать заявку через www.spis.lt или в мэрию.

В течение 10 рабочих дней мэрия должна выдать справку на получение субсидии, если на это есть средства и семья отвечает необходимым критериям. Если все выделенные средства уже использованы, то семья такую справку не получит, но будет сформирован список на следующий период финансирования, в него вносятся заявители в порядке подачи заявлений.

Представитель Литовского союза крестьян и зеленых Томас Томилинас сказал DELFI, что первыми субсидии получат те семьи, которые раньше подадут заявки.

В проекте сказано, что в 2018 г. на субсидии выделят 2 млн. евро, в 2019 г. – 8,7 млн. евро, в 2020 г. – 9,1 млн. евро. Согласно подсчетам, этими средствами могут воспользоваться соответственно 115, 590 и 548 молодых семей.

"Мы сделаем все, чтобы в следующем году очередей не было, поскольку выделим больше средств. Это зависит и от налоговой реформы. Если не будут так амбициозно снижать доходы государства, то сможем выделить больше", – сказал 21 июня Томилинас.

После получения справки, семья в течение 15 календарных дней должна выбрать кредитное ведомство.

Оно в свою очередь в течение двух месяцев должно принять решение, выдать кредит или нет. После этого будет подписано соглашение о кредитовании.

И в конце Соцмин не позже, чем в течение 4 месяцев переведет кредитному ведомству субсидию.

По данным министерства, основная цель этого предложения - оживление регионов и снижение потока эмиграции.