Желаете себе добра, но можете доиграться: врач назвал большую ошибку, которая серьезно вредит коже

Дерматовенеролог в передаче сказала, что смазывать кожу после загара маслами - самая большая ошибка, мы только больше повредим ослабленную кожу.

"Худшее, что мы можем сделать, - это смазывать кожу маслами и жирами, поскольку они образуют защитную пленку и предотвращают выход тепла", - сказала доктор.

Во время передачи дерматовенеролог подчеркнула, что после сжигания масло является абсолютным злом для кожи. Даже эфирные масла могут значительно ухудшить состояние кожи: "Если мы снова попадем на солнце после смазывания эфирными маслами, у нас могут возникнуть необычные ожоги и аллергические реакции на солнце".

Не используйте лекарство без консультации

На вопрос о методах самолечения, когда используются различные мази и лекарства для успокоения раздраженной кожи, доктор ответила, что ни в коем случае не рекомендуется мазаться мазями или пить лекарства без предварительной консультации с врачом.

"Мы не можем быть уверены, что продукт подойдет нашей коже и не будет ее раздражать. После нахождения на солнце лучше всего ограничиться легкими, успокаивающими кремами", - сказала она.

Однако на вопрос семейного врача В. Морозоваса об успокоении кожи противоаллергенными препаратами А. Думбляускене ответила, что они могут уменьшить чувство дискомфорта: "Иногда врачи рекомендуют на ночь пить противоаллергенные лекарства, не из-за аллергии, а для того, чтобы успокоить кожу, но препарат следует применять только после консультации с врачом", - сказала доктор, подчеркнув, что противоаллергенные препараты не предназначены для лечения ожогов и назначаются только в исключительных случаях. Те же самые правила применяются к гормональным мазям, поскольку они могут вызвать еще больше проблем.

"Залежавшиеся дома лекарства не помогут успокоить раздраженную кожу, гормональные мази могут помочь, если на кожу влияет не только солнце, но и аллергия", - сказала доктор.

По словам собеседницы, врачи могут назначать пациентам гормональные мази при появлении признаков крапивницы. В других случаях специалист советует ограничиться вышеперечисленными методами, увлажнить кожу кремами с алоэ вера и водорослями или просто охладить кожу полотенцем.

Первая помощь для раздраженной кожи

По словам доктора А. Думбляускене, первая помощь при солнечных ожогах - это охлаждение.

"То же правило относится и к солнечному ожогу: нагретая кожа должна быть охлаждена. Не нужно пытаться "запереть" тепло, как раз таки необходимо его "выпустить". Вы можете "извлечь" тепло, просто охладив кожу влажным полотенцем", - сказала доктор.

По словам А. Думбляускене, народные методы также могут помочь в восстановлении кожи. В передаче собеседница согласилась с заявлением семейного врача В. Морозоваса о том, что молочные продукты, такие как кефир или сметана, могут помочь успокоить раздраженную кожу.

"На самом деле, кисломолочные продукты - это одно из самых простых средств, известных людям, которые помогают извлекать тепло. Я видела попытки успокоить раздраженную кожу даже огурцами", - сказала дерматовенеролог. По словам доктора, такие попытки освежить кожу путем "накрывания" тела ломтиками огурца также эффективно, но не очень удобно.

В передачи дерматовенеролог также предложила альтернативные средства народной медицины, которые спасуют раздраженную солнцем кожу. А. Думбляускене посоветовала успокоить раздраженную кожу с помощью кремов с алоэ или гиалуроновой кислотой. Кремы из морских водорослей также являются отличным средством.

В передаче А. Думбляускене подчеркнула, что аллергия может быть вызвана ультрафиолетовыми (УФ) лучами, которые достигают кожи, даже когда она скрыта под одеждой.

"Ультрафиолетовые лучи могут даже воздействовать на участки тела, скрытые от солнца, так как эти лучи проникают намного глубже и могут даже проникать под одежду. Это может вызвать сыпь, крапивницу и дискомфорт, но проблемы с кожей, вызванные ультрафиолетовыми лучами, обычно проходят сами по себе", - сказала собеседница.

Однако бороться с полиморфным фотодерматозом, который проявляется сильной кожной сыпью, вызванной ультрафиолетовыми лучами, гораздо сложнее: "Тогда сыпь не проходит быстро, поэтому важно понять, кожа раздражена от долгого пребывания на солнце, или из-за реакции организма на лучи УФ, которые "запускают" аллергические механизмы. Ответ на этот вопрос следует искать вместе с врачом, он поможет правильно подготовиться к солнечному сезону".