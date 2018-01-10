По данным Министерства охраны окружающей среды, в Литве ежегодно набирается 1,3 млн. тонн коммунальных отходов. Все коммунальные отходы, которые разлагаются биологическим путем, составляют около половины этого количества. Пищевые и кухонные отходы отдельно составляют около 12% или больше 100 000 пищевых отходов.

По действующему сейчас закону, пищевые отходы сейчас собирают только из заведений общепита. Но с января следующего года это коснется и жителей крупных городов (от 50 000 жителей). Значит это коснется жителей Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Паневежиса, Шяуляй и Алитуса.

Вице-министр Далюс Криницкас сказал, что такое решение оценивает однозначно положительно: "Первое - станет лучше качество отходов. Второе – пищевые отходы пойдут для производства компоста. (...) Третье – экономическая польза, но она станет ощутимой не сразу".

На вопрос, подсчитано ли, во сколько это обойдется жителям с начала 2019 года, представитель Министерства охраны окружающей среды Юргита Гайжюнене ответила: "Исследование, которое проводят по заказу Министерства охраны окружающей среды должно помочь ответить на вопрос – как изменится плата за вывоз отходов, когда начнут отдельно собирать пищевые отходы".

Точные данные должны появиться в середине этого года.

Однако глава компании Atliekų tvarkymo konsultantai Альфонсас Бразас заметил, что практика показывает, что это не должно увеличить расходы.

Представитель Вильнюсской мэрии Валдас Юодис заметил, что уже составлена предварительная схема размещения контейнеров для такого рода отходов. Предполагается оборудовать 600 новых современных площадок, на большинстве появятся контейнеры для пищевых отходов.

Однако Юодис заметил, что если в начале 2019 года у жителей многоквартирных домов в Вильнюсе не будет возможности выбрасывать такие отходы отдельно, то в конце года такая возможность появится наверняка: "Поскольку перемены напрямую коснутся примерно 300 000 горожан, то до конца 2019 г. жителям многоквартирных домов такие возможности предоставят точно".

Эксперты считают, что для осуществления этого проекта нужно просвещать жителей, каждую семью.

Отдельной рекомендации и утвержденной методики на сегодняшний день нет. Однако, по словам Криницкаса, они должны помочь жителям и сейчас находятся на стадии подготовки.