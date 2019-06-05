Ждет рекордная жара: температура поднимется до 33 градусов

Днем воздух быстро прогреется - самая жара будет стоять в 16-17 ч., будет 29-33 градуса. Это будет рекордом 5 июня, поскольку до сих пор в этот день фиксировали максимальную температуру 27-30 градусов.
В четверг в начале ночи местами пройдут небольшие дожди, позже облака разойдутся. Ветер успокоится. Температура утром будет 14-19 градусов тепла.
Днем облачность увеличится. После обеда, может чуть ближе к вечеру в Дзукии, Сувалькии и местами в Жемайтии пройдет дождь. Местами кратковременные дожди будут сопровождаться грозами. Ветер усилится до 15 м/с. Жара не спадет, поэтому температура на большей части территории страны составит 30 градусов, в Паневежском и Утенском округе 31-32 градуса.
В пятницу и в субботу жара немного спадет, но все равно будет 26-30 градусов. По всей стране пройдут кратковременные дожди с грозами.
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