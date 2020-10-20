Во вторник утром на большей части территории страны будет холодно. Во многих районах температура будет чуть выше нуля, а на поверхности почвы можно увидеть следы ночных заморозков. В первой половине дня будет солнечно. После полудня, начиная с северо-запада, облачность увеличится.

После обеда на западе уже пойдут небольшие дожди. Днем местами будет 8–9 градусов, а на юго-западе до 10–12 градусов.

В ночь на среду придут облака. Теплый атмосферный фронт принесет осадки. Ночью на северо-востоке ожидаются небольшие заморозки. Под утром будет 2–7 градусов тепла.

В среду днем погода будет мрачной. Осадков будет меньше, чем ночью, но небольшие дожди пройдут во многих районах. Весь день будет пасмурно. Воздух прогреется до 8–13 градусов тепла.