Ждать осталось недолго: в Литву возвращается жара

Синоптик Литовской гидрометеорологической службы Симона Далинкявичюте сказала, что в среду воздух прогреется до 26 градусов.
"В ночь на вторник во многих районах пройдут дожди, во вторник днем также во многих районах ожидаются кратковременные дожди. Ночью 6-11, на взморье 13 градусов тепла", – сказала синоптик.
Согласно прогнозам, во вторник будет теплее, чем в понедельник – будут идти небольшие дожди, но воздух прогреется до 19-24 градусов.
"В среду также ожидаются дожди, но в основном на юге страны, – сказала Далинкявичюте. – Ночью будет теплее – 9-14 градусов, а днем до 26 градусов".
В ночь на четверг станет еще теплее, а в четверг будет 25-29 градусов.
Правда, летнее тепло придет ненадолго – в выходные снова похолодает. "В субботу снова пойдут дожди, температура снизится. В пятницу еще может быть тепло, но в выходные вслед за дождями продет более прохладная погода", – сказала синоптик.
В пятницу температура поднимется до 30 градусов, а в выходные будет всего 17-22.
Несмотря на то, что на большей части территории Литвы идут дожди, синоптики сообщают, что стихийная засуха все еще не отпускает пять мэрий: Бирштонского, Друскининкайского, Варенского, Электренайского и Шальчининкайского районов.
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