Жаркая погода в Литве обусловила раннюю жатву

"Озимый ячмень почти собран, сейчас активно собирают рапс. (...) Сбор рапса начался почти на неделю раньше, чем обычно, сбор пшеницы может начаться на две недели раньше обычного. Фермеры, которые завершат молотьбу рапса, сразу же отправятся собирать пшеницу. Ранее был перерыв в неделю или две, сейчас этого перерыва нет", – сказал он BNS.
По словам А. Мацияускса, пока особо радоваться не чему, жара повлияла на посевы. Он прогнозирует, что урожай будет значительно больше, чем в прошлом году, но "точно меньше, чем средний показатель за последние пять лет".
Институт аграрной экономики Литвы в этом году ожидает рост урожая зерновых почти на одну пятую. Подсчитано, что собрано 5,127 млн тонн – это на 17,1% больше, чем в прошлом году (4,379 млн тонн).
Институт утверждает, что по причине неблагоприятных погодных условий – весенних заморозков и более позднейшей нехватки влаги – ожидается худшая урожайность яровых и лучшая урожайность озимых, площади которых земледельцы увеличили.
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