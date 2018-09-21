Жаркая погода из Литвы пока не уходит

Тепло в Литве будет и в пятницу, только с субботы наступит осенняя погода, поэтому на встречу с папой римским придется захватить зонты, сообщает LRT.
В пятницу в среднем будет 23 градуса, местами - до 28 градусов тепла. Вечером дожди прогнозируют только в западных районах страны.
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