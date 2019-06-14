По данным Литовской гидрометеорологической службы 13 июня в Литве температура поднялась до 36 градусов. По данным портала timeanddate.com, 36 градусов в этот день было в Абу Даби (ОАЭ), 40 градусов было в Джибути (Африка), 38 градусов – в Менаме (Бахрейн), 39 – в Мускате (Оман).
В Литве из-за жары упал уровень воды в реках.
"В реках по всей Литве уровень воды сильно снизился. В Немане, Нерис, Невежисе, в бассейне моря – везде уровень ниже обычного, который характерен для июня", – сказал BNS заведующий отдела Гидрологических наблюдений Юозас Шимкус.
В Нерис, у Вильнюса, по его словам, уровень воды сейчас должен быть на метр выше.
В Каунасе сбои в поставках воды
Из-за жары в части Каунаса не хватает воды. Читатели портала Kas vyksta Kaune сообщают, что в городе проблемы с поставками воды, особенно остро она чувствуется вечером.
"Ситуация сложная, в семье есть маленькие дети, их надо мыть, кормить. Никаких сообщений о проблемах с поставками воды не было. Мы не смогли набрать ее про запас", – сообщают жители.
Часть каунасцев сообщает, что проблемы с водой наблюдаются уже в течение двух недель, ее не бывает то по утрам, то по вечерам, однажды не было 4 дня. Такая ситуация, по данным Kas vyksta Kaune, фиксируется на проспекте Европы, в Алексотасе. Жители говорят, что они связывались с поставщиком. Им сказали, что о проблеме знаю и будут ее решать... в конце лета.
Снижена скорость движения поездов
Компания "Литовские железные дороги" сообщает, что из-за жары медленнее будут ездить поезда. Пресс-секретарь компании Норвиле Валанче сказала, что из-за жары ограничивается скорость движения поездов. Это необходимо для обеспечения безопасности.
Люди тонут в водоемах
В среду в Литве утонули 6 человек - 5 взрослых и 16-летняя девушка. В четверг в Вильнюсе утонули юноша и девушка.
Местами на дорогах плавится битум
Дорожные службы сообщают, что из-за жары местами на дорогах плавится битум, поэтому может быть ограничено движение.
На таких участках независимо от того, будут ли там установлены знаки, дорожные службы просят сбавлять скорость, поскольку в таких условиях увеличивается тормозной путь.
Запрещена перевозка животных на большое расстояние
Из-за продолжительной жары временно запрещена перевозка скота из Литвы на большие расстояния, сообщает Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС).
Прекращены занятия в школах
Из-за жары некоторые школы в Литве отменили занятия. В других школах уроки сокращены.
Соответствующие решения принимает руководство школы.
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