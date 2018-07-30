Для врачей в такую жару – самая страда. Особенно в выходные – в больницу привозили не только тех, кто получил разные травмы, но и людей с сердечными заболеваниями и заболеваниями сосудов. Даже врачи предлагают брать пример с южан и в самые жаркие часы устраивать сиесту. Правда, работающим людям спастись от жары сложно, а общественном транспорте ездить просто невозможно.
По словам заведующей Приемного отделения Паневежской республиканской больницы Йоланты Вокетене, из-за жары в больнице полно людей – столько, сколько бывает во время эпидемии гриппа. Одна часть пациентов – люди с различными травмами, поскольку паневежцы любят активный отдых. Но большая часть больных – люди, которые не оценили ущерба, который наносит зной. Жара опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и для гипертоников. Реакция организма на жару и нехватку жидкости зависит от особенностей организма – у одних давление падает, у других, наоборот, резко повышается – люди жалуются на головокружение, тошноту, нарушения ритма сердца.
"С такими проблемами сталкиваются не только люди старшего, но и среднего возраста. Чаще всего мы кладем людей в больницу под наблюдение, поскольку жара, перегрев могут спровоцировать более серьезные заболевания. Перегрев и внезапное повышение давление обычно удается стабилизировать в приемном отделении – мы ставим капельницы, восстанавливаем баланс электролитов, нормализуем давление. Оставляем в стационаре только, если не удается стабилизировать состояние", – сказала Вокетене.
По словам врача, большей части проблем удалось бы избежать, если бы люди не переоценивали свои возможности. В больницу попадает и молодежь, которая работает в жару без защиты от солнца. Однако большая часть пациентов – огородники и садоводы, которые в жару работают даже в теплицах. Особенно сельским жителям кажется, что жара им нипочем.
"Не зря на юге существует сиеста. Это стародавняя традиция, люди понимают, какой опасной может быть жара. В Литве редко бывает такое долгое и жаркое лето, но это выдалось таким, поэтому нам надо поучиться у южан и лучше провести самые жаркие часы с книгой в тени или заниматься спокойной деятельностью, а активной деятельностью заниматься лишь утром или вечером", – советует Вокетене.
Важно не забывать употреблять жидкость – из дома выходить только с бутылкой воды и все время пить ее. В жару обычную воду рекомендуется заменять минеральной, которая помогает сохранят баланс электролитов.
Особенно внимательно надо относиться к здоровью детей. Дети быстрее реагируют на перегрев и нехватку жидкости – жалуются на головную боль, тошноту, у них поднимается температура.
В жару лучше всего прятаться в тени или сидеть, погрузив ноги в озеро. Однако у работающих такой возможности нет. В законе нет четких указаний, когда можно не идти на работу. Если температура очень высокая, просто надо как можно чаще делать перерывы, менять время работы, пить много воды.
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