"Эта компактная зона осадков пришла с зоной низкого давления из Центральной Европы, а зона осадков – с юго-восточного побережья США. Зона осадков придет в Литву ночью и утром, местами будут идти сильные дожди. В субботу утром пойдут дожди.

В воскресенье осадков будет немного и в основном на востоке. Сегодня ненадолго придет волна теплого воздуха, однако из-за высокой облачности мы этого почти не почувствуем.

В субботу и воскресенье будет прохладно и облачно. Ночь будет холодной - всего 6–9°C градусов.

В понедельник–среду усилится зона низкого давления, будет солнечно и тепло – до 18–24°C.

В четверг с Северного моря в Литву придет новая зона осадков: во многих районах пойдут обильные дожди, на востоке будет тепло (20–24°C), а на западе – облачно и дождливо", – рассказал ученый.

По словам Станкунавичюса, циклон, который придет в Литву в четверг, уйдет не сразу.

"В следующие выходные уже будет теплее, однако погода будет переменчивой. Днем будет 17–22°C, ночью и утром 9–14°C градусов тепла. На севере и на востоке днем возможны кратковременные дожди, а на западе - солнечно.

Однако прогнозы пока нельзя считать надежными, поскольку над Северной Европой установились подвижные циклоны", – сказал Станкунавичюс.

Неутешителен прогноз синоптика и на остаток июля. По словам ученого, сохранится нынешние тенденции. Погода и количество осадков будут близки средним многолетним данным.