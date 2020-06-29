В редакцию Delfi обратился житель деревни Рудамина (Вильнюсский район). Он сказал, что жители ул. Даубенай, Бролю, Соду, Вильняус, Науякурю и др. в жаркие дни остаются без воды. "Как умываться, стирать, готовить? Тонкой струйкой вода течет с 23 ч. до 5 ч. утра" – сообщил читатель.

Он сказал, что проблема не новая, но никто с этим ничего не делает.

По его словам, как только температура поднимается выше 25 градусов, вода бывает только по ночам.

Люди сразу звонят администратору - Nemėžio komunalininkаs, но им говорят, что это временная проблема, она будет решена.

"Я думаю, ее никто не решает. Просто сэкономили деньги не заменили насос, и все", – сказал мужчина.

Delfi связался с Nemėžio komunalininkаs. Замдиректора Альбертас Лауринавичюс сказал, что проблема в том, что люди неконтролируемо льют воду.

"У нас такое часто повторяется, поскольку жители и картошку поливают и бассейны наполняют, воды не хватает", – сказал он.

Он сказал, что люди пользуются ситуацией и отказываются устанавливать счетчики, которые помогли бы заставить людей экономить воду.

"Мы должны устанавливать счетчики. Но дома частные, пока нас не впустят, мы ничего сделать не можем. Мы предупреждаем жителей, что устанавливаем счетчики, просим сообщить, в какое время они будут дома. Уведомляем письменно, если ответа не получаем, люди платят за двойную установленную норму. Даже в таком случае людям платить дешевле, чем по счетчику. Счетчики помогли бы решить проблему большого расхода воды", - сказал собеседник.

"Дело не в насосе, с ним все в порядке, воды не хватает только последним потребителям, т.е. тем, которые дальше всего от водохранилища. Пока до них дойдет вода, ее сливают", – сказал он.

Чтобы решить проблему, планируют оборудовать еще одно водохранилище.



"Мы его уже запланировали, но есть проблема с землей. Решается вопрос покупки участка", – сказал Лауринавичюс, заметив, что проблему, возможно, удастся решить в течение года.