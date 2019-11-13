Такое решение было принято Апелляционным судом Литвы в среду, после того как он определился, кому передать дело после самоотвода судей Каунасского окружного суда, в котором ранее работала и Венцкене.

"Это решение было принято с целью устранения любых сомнений в беспристрастности судей первой инстанции", - говорится в заявлении Апелляционного суда.

Коллегия судей Каунасского окружного суда отказалась от рассмотрения апелляции, поскольку Венцкене в этом суде работала почти пять лет, поэтому у нее были рабочие или даже дружеские отношения с судьями этого суда, которые, как ожидалось, должны были рассматривать жалобу.

Суды подчеркнули, что решение о неучастии в рассмотрении жалобы было принято ради того, чтобы общественность и участники процесса не усомнились в беспристрастности суда.

В прошлую пятницу суд дал санкцию на двухмесячный арест Венцкене на том основании, что она может скрыться или сбежать.

Адвокат Венцкене обжаловала такое решение в этот понедельник.

Бывшая судья была доставлена в Литву в среду на прошлой неделе из Чикагской тюрьмы, где она содержалась с марта 2018 года.

Венцкене подозревают в неисполнении судебного решения, препятствовании деятельности судебного пристава, сопротивлении государственному служащему и в том, что она дала пощёчину Лаймуте Станкунайте.

Венцкене отрицает эти обвинения и называет их политически мотивированными.

Бывшая судья и политик покинула Литву в 2013 году. В том же году Сейм лишил её правового иммунитета.