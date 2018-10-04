На сайте мэрии сказано, что в конкурсе участвовали 4 деятеля искусства – скульптор Донатас Норушис, фотограф Саулюс Паукштис, художники Паулюс Завиша и Эгле Гребляускайте.

Выбрали два проекта: "Семья" скульптора Донатаса Норушиса и художественная инсталляция фотографа Саулюса Паукштиса "Активатор добра мегареальности". По полгода эти инсталляции будут украшать мост в 2019 году, потом их сменят новые проекты.

Однако пользователи отрицательно оценили победившие в конкурсе работы. Некоторые даже спрашивали, не стыдно ли демонстрировать подобное публично?

Такое решение возмутило и участника конкурса Завишу. Он также заметил, что победителей конкурса выбирали не эксперты из сферы искусства, а представители разных литовских партий.

"Члены комиссии – Марюс Скарупскас (староста фракции соцдемов); Ромуальда Пошевецкая – член фракции блока Вальдемара Томашевского - коалиции ИАПЛ-СХС и Русского альянса; Пауле Кузмицкене – консерватор; Гедиминас Руджёнис – староста фракции "Порядка и справедливости"; Альгис Чапликас – Литовский союз свободы; Аудронис Имбрасас – Движение либералов; Гинтаутас Терляцкас – "Литовский список". Именно Скарупскас мог бы прокомментировать критерии отбора", – сказал DELFI Завиша.

Он задал организаторам конкурса три вопроса – 1. Почему было решено не публиковать все проекты после конкурса. 2. Организаторы говорили, что проект должен отражать идею "зеленой" энергетики и содержать солнечную батарею. Она есть в инсталляции "Семья", поэтому он спросил, совпадение это или нет. 3. Вопрос компетентности комиссии.

Художники должны были позаботиться и о финансовой стороне, искать спонсоров, поскольку мэрия указала, что наличие спонсоров даст проекту дополнительные баллы (при этом спонсор никак не может рекламировать себя в проекте).

Завиша заметил, что его инсталляцию могла бы профинансировать Служба охраняемых территорий при Министерстве охраны окружающей среды, поскольку на инсталляции разместили бы QR код, сосканировав который можно было бы получить информацию о национальных парках, резерватах и т.д.

DELFI связался с инициатором идеи Скарупскасом.

"Даже в установках комиссии была идея представить проекты на всеобщее обозрение", – сказал он, заметив, что не знает, почему администрация мэрии этого не сделала (не разметила проекты на сайте).

Сейчас все проекты уже можно увидеть на сайте мэрии – DELFI.

"Что касается связей с проектом "Семья". Это провокация и глупость. Я не знаком ни с автором "Семьи", я не знал ни о каких дополнительных требованиях к проектам. Вильнюсский горсовет решил, что в комиссию войдут по одному члену каждой фракции горсовета мэрии. И еще – Зеленый мост стал политическим вопросом, может, такая комиссия могла оценить и этот аспект", – сказал Скарупскас.