Представители муниципалитетов недовольны усилением бюрократии со стороны центрального правительства в вопросе согласования перечня перекрестков для возвращения зеленых стрелок. Министерстве транспорта ввело новые требования для возврата стрелок.

В методике установки зеленых стрелок, которая вступила в силу в пятницу, говорится, что их не могут вернуть, если с других сторон есть отдельный левый сигнал светофора, если на перекрестке уже установлена секция светофора, разрешающая поворот направо. Кроме того, стрелки не могут быть возвращены, если скорость на улице, на которую поворачивают, не должна превышать 50 километров в час, или если разрешено поворачивать направо с более чем одной полосы.

Среди прочего, муниципалитеты обязаны предоставлять данные о дорожном движении за этот год на перекрестках, на которых планируется вернуть зеленые стрелки - для анализа интенсивности движения легковых автомобилей, общественного транспорта, пешеходов и велосипедистов.

Правила могут рассматривать три месяца

Витаутас Миталас, вице-мэр Вильнюса, утверждает, что муниципалитет уже собрал информацию и намерен "упаковать" эту информацию в Агентство по транспортной компетентности в ближайшем будущем.

"Но там написано, что они могут ответить в течение трех месяцев. Мы все отправим им еще разок, чтобы они сделали все как можно скорее", - сказал вице-мэр.

По его словам, запрос заключается в срочном разрешении вернуть таблички на девяти перекрестках и разобраться с еще 15.

В пресс-релизе Агентства по транспортной компетентности говорится, что муниципалитеты могут свободно устанавливать зеленые стрелки, пока ожидают оценки документов. Но В. Миталас говорит, что Вильнюс не собирается этого делать.

"Может случиться, что, повесив стрелку, агенство компетенций выяснит, что ее там быть не может. Это создаст дополнительную и ненужную опасную ситуацию с точки зрения безопасности дорожного движения. Мы не хотим хождения взад-вперед, мы хотим быстрого и четкого соглашения о том, где могут появиться стрелки", - подчеркнул вице-мэр.

Мэр города Шяуляй Артурас Висоцкас сказал, что муниципалитет в координации с полицией и муниципальной комиссией по безопасности дорожного движения предусмотрел до десяти перекрестков, на которых можно было вернуть стрелки. Он также видит требования агентства как "дополнительной бюрократию".

"Я думаю, что это не нужно. Но, возможно, Минтранс хотел увеличить свой вес. В этом не было необходимости - я согласен с мэром Вильнюса, что это следует оставить муниципалитету, так как это относительно незначительный вопрос самоуправления. В конце концов, ни один мэр, администрация, не будет делать плохо, мы заинтересованы в обеспечении безопасности города. Да, это лишнее (бюрократия - BNS), сто процентов", - сказал мэр.

Каунасская комиссия по безопасности дорожного движения обещает рассмотреть вопрос о зеленых стрелках во вторник с полицией и общественностью. В городе было 113 табличек с зелеными стрелками, сообщили BNS представители муниципалитета.

В Клайпеде есть около 19 мест, куда могут вернуться стрелки поворота направо, причем конкретный список должен быть предоставлен Агентству транспортных компетенций в течение месяца. По словам Римантаса Моцкуса, главы департамента транспорта Клайпедского муниципалитета, некоторые требования, такие как анализ потока, являются излишними.