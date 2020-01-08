Правительство изменило собственное постановление, которое с января отменяло такие указатели.
Накануне министр транспорта и коммуникаций Литвы Ярослав Наркевич обещал, вернуть старый порядок на год, однако правительство в итоге решило не устанавливать срок.
Премьер-министр Саулюс Сквернялис возмущался тем, что, несмотря на то, что муниципалитетам был дан срок в пять лет, некоторые местные администрации сообщили о проблемах только когда постановление вступило в силу.
"Проспали и проснулись. Если мы продлим на год, то будет тоже – проспят, и вновь в последний день будем решать проблему", – сказал в среду на заседании правительства С. Сквернялис.
Зеленые стрелки, позволяющие поворот направо даже при красном сигнале светофора, будут действовать, как и раньше, если автомобилист остановится на перекрестке и убедится, что его движение не будет мешать безопасности пешеходов и движению других транспортных средств.
Я. Наркевич на заседании отметил, что большинство самоуправлений при сотрудничестве с министерством подготовились к изменениям, и никаких неудобств не ожидалось, а проблемы возникли только в Вильнюсе.
"С приходом 1 января, особенно в Вильнюсе, при мониторинге ситуации мы установили, что имеется большое недовольство водителей, в основном по тому, что после отмены табличек с правым поворотом увеличились транспортные пробки, сократилась пропускная способность движения", – отметил он.
По его словам, это произошло потому, что в Вильнюсе "не были реформированы светофоры, не были организованы изменения системы движения". В целом зеленые стрелки ранее были на 120-ти светофорах. После их снятия, на 52-х намечались изменения, включая оборудование новых секций, перепрограммирование светофоров, однако не везде это было сделано.
Зеленые стрелки, позволяющие поворот направо на литовских перекрестках были сняты с января, однако мэрии крупных городов считают, что это увеличило пробки, а польза от принятого решения сомнительна.
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