Здоровье детей резко ухудшается: какие ошибки совершают родители?

Сонливость и замедление роста могут быть признаками нарушений щитовидной железы

По словам врачей, в настоящее время одним из наиболее распространенных аутоиммунных заболеваний у детей является аутоиммунный тиреоидит или иначе - хроническое воспаление щитовидной железы, которое часто приводит к дисфункции щитовидной железы. Также может развиться гипотиреоз, состояние, при котором щитовидная железа не производит достаточно гормонов.

"Прежде чем диагностировать заболевание, родители ищут различные объяснения и причины, по которым их ребенок становится вялым, сонным, жалуется на недостаток энергии, страдает от запоров, замечают, что даже рост ребенка замедляется, а девочки-подростки жалуются на увеличение веса, несмотря на ограничения в питании. Гипотиреоз также может быть одной из причин депрессивного настроения. С диагнозом гипотиреоз и назначенным лечением жизнь возвращается на круги своя", - сказали опрошенные врачи.

Аутоиммунный тиреоидит может также привести к состоянию, противоположному гипотиреозу - гипертиреозу, при котором щитовидная железа вырабатывает больше гормонов.

«Обычно родители обращаются к нам из-за повышенной раздражительности детей, проблем с концентрацией внимания, бессонницы и повышенной потливости. Лечение гипертиреоза немного сложнее и требует дисциплины - принимать лекарства вовремя и регулярно, что для тебе часто бывает трудно", - сказал эндокринолог Центра Hormodernus.

Диабетом можно заболеть и до года

Еще одно аутоиммунное заболевание, которое все чаще диагностируется у детей в наши дни, - это диабет 1 типа. По словам собеседников, у 120 детей в Литве ежегодно диагностируется этот тип диабета.

"Диабет 1 типа возникает, когда организм человека начинает вырабатывать антитела против клеток поджелудочной железы, которые вырабатывают и секретируют инсулин. В ходе этого заболевания поджелудочная железа не продуцирует и не выделяет инсулин. Диабет 1 типа - это многофакторная болезнь, причина которой часто необъяснима", - говорит эндокринолог.

На развитие этого заболевания может влиять испытываемый стресс - как психологическая, так и рецидивирующая инфекция, которая также вызывает стресс для организма. Генетика также может внести свой вклад.

Диабет 1 типа лечится инъекциями инсулина, без которых человек не может полноценно жить. Люди с этим заболеванием должны изменить свой образ жизни, скорректировать свои привычки питания, рассчитать количество углеводов в своем рационе и, согласно специальным формулам, вводить инсулин. Не только эндокринолог, но и диабетолог, который учит ребенка и его родных вести нормальную жизнь с этим заболеванием, играют очень важную роль в попытках контролировать течение заболевания.

"Даже дети в возрасте до одного года могут заболеть диабетом 1 типа. Эта болезнь требует четкой дисциплины как от детей, так и от их близких. Измерение уровня глюкозы в крови несколько раз в день, повторные инъекции инсулина - такова ежедневная рутина диабетиков. В настоящее время следить за диабетом стало легче: вставив датчик в подкожную мышцу, вы можете отслеживать колебания уровня глюкозы на своем мобильном телефоне, и вместо введения нескольких инъекций инсулина в день под кожу живота и ног - можно использовать инсулиновую помпу, которая каждые несколько минут вводит инсулин в организм, тем самым имитируя искусственную поджелудочную железу", - сказал собеседник.

Все больше и больше детей с ожирением

Некоторые заболевания, по словам врачей, развиваются независимо от нашего поведения. Однако есть заболевания, которые мы можем контролировать.

"К сожалению, в Литве, как и во всем мире, мы наблюдаем распространенность избыточного веса и ожирения у детей. Нередко проблема ожирения, нерешенная в детстве, продолжается и во взрослом возрасте. В результате возникает метаболический синдром, пониженная чувствительность к инсулину и диабет 2 типа, что в дальнейшем может привести к инвалидности из-за возникших осложнений", - сказал врач.

По словам собеседниц, девочки-подростки часто испытывают большие колебания массы тела, поскольку начинают соблюдать радикальные диеты, чтобы уменьшить избыточный вес, вызванный неправильным питанием и пассивным образом жизни.

"Мы часто встречаем этих девушек в кабинете эндокринолога из-за нарушения менструального цикла. Применяя немедицинские меры, мы стремимся умеренно и постепенно нормализовать массу тела с помощью диетолога, которому необходимо составить индивидуальный план питания, а также мотивировать вносить изменения и развивать сбалансированные привычки питания", - сказали они.

Сон поможет контролировать вес и здоровье

Сон также является очень важным аспектом хорошего самочувствия, что имеет большое значение для здоровья человека и контроля веса.

"Исследования показали, что люди, которые спят менее 7 часов, испытывают большую потребность в закусках в течение дня и склонны выбирать нездоровые, жирные, содержащие сахар и другие закуски, богатые быстрыми углеводами. Продолжительность сна также зависит от возраста - чем младше ребенок, тем дольше ему приходится спать", - сказали эндокринологи.