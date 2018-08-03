Здание на территории бывшей Вильнюсской Большой синагоги сдадут в аренду

Здание на территории, где ранее располагалась Вильнюсская Большая синагога, а позднее - начальная школа, будет передано 10 учреждениям или лицам, которые будут заниматься там художественной и творческой деятельностью.
Unearthed fragments of Vilnius Great Synagogue
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Как сообщило самоуправление Вильнюса, эти десятеро, которые расположатся в здании площадью почти 1000 кв.м., на улиц Вокечю, отобраны из 27 участников конкурса.

Победитель конкурса Вильнюсская художественная школа им. Ю.Веножинскиса, учреждение Lietuvos Junior Achievement и ассоциация "Лаборатория искусства и науки" в своих помещениях будут заниматься культурно-просветительской и выставочной деятельностью, организацией художественных мастерских, проводить семинары и лекции.

Статьи по теме:
Археологи обнаружили амвон Большой Вильнюсской синагоги  (8)
Археологи надеются обнаружить сакральное место Большой Вильнюсской синагоги  (4)

Две ремесленницы познакомят публику с переплётным делом, а Вильнюсская еврейская религиозная община организует различные курсы, где будет знакомить с еврейскими традициями и языком.

Ещё три художницы планируют создать творческую мастерскую по живописи.

Муниципалитет со всеми десятью авторами заключит договор аренды помещений до 2020 года.

Здание, в котором ранее находилась начальная школа, с прошлого года пустует. В 2020 году это здание планируется снести, и к 2023 году увековечить Вильнюсскую Большую синагогу Вильнюса, а также привести в порядок окружающую среду.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Мэрия сдает в аренду здание школы в центре Вильнюса (8)

На территории комплекса Большой синагоги, в окружении...

Развалины Большой синагоги в Вильнюсе внесены в Реестр культурных ценностей (2)

Сохранившиеся и находящиеся под землей развалины...

Общество

Появилось расписание поезда Киев — Минск — Вильнюс — Рига, который начнет ходить с 28 сентября (1)

Между Киевом, Минском, Вильнюсом и Ригой будет ходить...

Как просто рассчитать зарплату со следующего года

С 2019 года вступят в силу налоговые изменения, после чего...

Вильнюс рекламируется как Европейская точка G (50)

На следующей неделе в Вильнюсе стартует рекламная...

Здание на территории бывшей Вильнюсской Большой синагоги сдадут в аренду

Здание на территории, где ранее располагалась...

Спецслужбы Литвы и Эстонии: Yandex.Taxi сливает данные в Россию (67)

Гаджет компании Yandex.Taxi передаёт данные на российские...

TOP новостей

Вильнюс рекламируется как Европейская точка G (50)

На следующей неделе в Вильнюсе стартует рекламная...

Спецслужбы Литвы и Эстонии: Yandex.Taxi сливает данные в Россию (67)

Гаджет компании Yandex.Taxi передаёт данные на российские...

Swedbank: литовцы предпочитают собственное жильё, эстонцы и латыши - съёмное (3)

В Литве доля имеющих собственное жильё людей - самая...

В Клайпеде собираются выращивать креветок (40)

В ближайшем будущем в ресторанах и, возможно, в...

В Литве от жары гибнет рыба (7)

Тропический зной для любящих холодную воду рыб стал...