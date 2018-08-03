Здание на территории бывшей Вильнюсской Большой синагоги сдадут в аренду

Как сообщило самоуправление Вильнюса, эти десятеро, которые расположатся в здании площадью почти 1000 кв.м., на улиц Вокечю, отобраны из 27 участников конкурса.
Победитель конкурса Вильнюсская художественная школа им. Ю.Веножинскиса, учреждение Lietuvos Junior Achievement и ассоциация "Лаборатория искусства и науки" в своих помещениях будут заниматься культурно-просветительской и выставочной деятельностью, организацией художественных мастерских, проводить семинары и лекции.
Две ремесленницы познакомят публику с переплётным делом, а Вильнюсская еврейская религиозная община организует различные курсы, где будет знакомить с еврейскими традициями и языком.
Ещё три художницы планируют создать творческую мастерскую по живописи.
Муниципалитет со всеми десятью авторами заключит договор аренды помещений до 2020 года.
Здание, в котором ранее находилась начальная школа, с прошлого года пустует. В 2020 году это здание планируется снести, и к 2023 году увековечить Вильнюсскую Большую синагогу Вильнюса, а также привести в порядок окружающую среду.
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