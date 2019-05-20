Очевидец рассказал DELFI, что стекло упало неожиданно, перед парадным входом лежало много осколков. К счастью, в тот момент у двери никого не было, поэтому никто не пострадал.
Очевидец рассказал, что людей это напугало, а работники здания быстро отреагировали, закрыв вход и направив приходящих через другую дверь.
Пресс-секретарь Вильнюсской мэрии Неринга Колкайте сказала DELFI, что реакция работников была мгновенной, никто не пострадал. "На первом этаже разбилась одна из частей стеклянного купола, никто не пострадал. Арминистрация выясняет обстоятельства происшествия", – сказала Колкайте.
В здании муниципалитета с 20 мая началось досрочное голосование на выборах в Европарламент и во втором туре президентских выборов. Досрочное голосование будет длиться с понедельника по пятницу с 8 до 20 ч. во всех муниципалитетах Литвы.
В день выборов, 26 мая, голосование также пройдет с 8 до 20 ч. Ночью будут считать голоса.
Во втором туре за пост президента борются два кандидата: кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните и экономист Гитанас Науседа.
На выборах в ЕП можно выбирать из 17 списков: общественный избирательный комитет "Движение президента Роландаса Паксаса", Литовский союз крестьян и зеленых, Литовская партия зеленых, Литовская социал-демократическая партия, Союз отечества – Христианские демократы Литвы, общественный избирательный комитет "Решающий рывок", Литовская партия центра, "Блок Вальдемара Томашевского" – коалиция Союза христианских семей и Русского альянса, Партия труда, общественный избирательный комитет "Крепкая Литва в единой Европе", Литовская социал-демократическая партия труда, общественный избирательный комитет "Витаутас Раджвилас: давайте вернем себе государство!", общественный избирательный комитет "Поезд Аушры Малдейкене", Литовский союз свободы (либералы), Союз либералов ЛР и партия "Порядок и справедливость".
Здание муниципалитета Вильнюса не выдержало напряжения: над парадным входом лопнуло стекло
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