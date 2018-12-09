8 декабря зажгли огни на наверное самой интересной рождественской елке в Литве – рокишкской. Дерево было сделано из деревянных досок и освещено как снаружи, так и изнутри.
Rokiškio eglė
© Rokiškio verslo klubo nuotr.

Рокишкскую елку поставили во дворе Краеведческого музея. Рокишкис в 2019 году станет Культурной столицей Литвы.

На необычной елке нет характерных для елок блестящих украшений. Верхушку елки украшает фигурка птицы, а само "дерево" украшено игрушками из кусочков зеркал, изделиями из дерева и деревянными цепями.

DELFI напоминает, что 15-метровую елку в этом году жители Рокишкиса посвящают уникальному резчику по дереву, литовскому народному скульптору Ленгинасу Шепке. Эскизы и макеты были созданы доцентом Шяуляйского университета Арунасом Уогинтасом.

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