Рокишкскую елку поставили во дворе Краеведческого музея. Рокишкис в 2019 году станет Культурной столицей Литвы.

На необычной елке нет характерных для елок блестящих украшений. Верхушку елки украшает фигурка птицы, а само "дерево" украшено игрушками из кусочков зеркал, изделиями из дерева и деревянными цепями.

DELFI напоминает, что 15-метровую елку в этом году жители Рокишкиса посвящают уникальному резчику по дереву, литовскому народному скульптору Ленгинасу Шепке. Эскизы и макеты были созданы доцентом Шяуляйского университета Арунасом Уогинтасом.