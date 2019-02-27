Жалоба в прокуратуру поступила в связи с высказыванием Ивашкявичюса в передаче на радио LRT: "мы вытеснили многих поляков, вытеснили, убили евреев..." По словам Ивашкявичюса, его обвиняют в клевете и разжигании розни по национальному признаку. Из-за этих слов Ивашкявичюса вызывают в Главный комиссариат Вильнюсского округа.

Виткаускайте-Шаткаускене сказала, что прокуратура получила заявление в связи с высказыванием Ивашкявичюса в радиопередаче и передала заявление в полицию.

"Прокуратура увидела повод для проверки и хотела выяснить, точно ли было совершено преступное деяние, поэтому передала информацию в полицию. Полиция уточняет информацию, проверит, подтвердятся ли подозрения и тогда примет процессуальное решение – начать расследование или нет", – сказала LRT.lt Виткаускайте-Шаткаускене.

По ее словам, прокуратура получает много заявлений, все их рассматривает.

"Это нормальная практика", – заверила специалист.

По словам представителя ГКП Вильнюсского округа Паулюса Радвилавичюса, комиссарита получил ответ Ивашкявичюса, сейчас ведется первичное рассмотрение, поэтому никаких комментариев пока не может быть.

"Мы должны были установить, не было ли в утверждениях Ивашкявичюса слов, которые могут расцениваться как проявление ненависти, разжигание розни, клеветы - 170 ст. УК ЛР", – сказал LRT.lt Радвилавичюс.

Напомним, что профессор Вильнюсского университета, адвокат Витаутас Мизарас расценивает эти действия, как направленные против Ивашкявичюса, критикует их и считает нападками. С ним согласен и глава Литовского союза журналистов Дайнюс Радзявичюс, по мнению которого, интерес правоохраны выходит за рамки здравого смысла.

Мизарас и Радзявичюс сказали, что не видят повода для расследования, и не видят в словах Ивашкявичюса насмешки, унижения или разжигания розни.