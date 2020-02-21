Завершено слушание по делу Страздаускайте: обвиняемые признали свою вину лишь отчасти

Суд вынесет решение по этому делу 3 апреля этого года, сообщила BNS представитель суда Милда Бучните.

Кузены Каролис, Ляонас и Мантас Беляускасы из Кедайняй обвиняются в жестоком убийстве девушки с целью сокрытия другого преступления.

Их также обвиняют в похищении человека и похищении чужого имущества. Свою вину они признают лишь отчасти.

Прокуроры просили приговорить их к пожизненному заключению. Напомним, Страздаускайте пропала в марте 2017 года, когда уехала из Пунге в Вильнюс.

Через несколько дней ее тело было обнаружено в Кедайняйском районе. По данным следствия, девушку насмерть забили лопатой. Подозревают, что девушку убили за роскошный автомобиль, на котором она ехала.

По данным дела, обвиняемые, имитировали ДТП, а когда девушка вышла из автомобиля похитили ее и автомобиль. В этом деле есть еще двое обвиняемых: Альгиматас Станкявичюс из Мариямполе, которого подозревают в незаконном хранении огнестрельного оружия, и Томас Загурскис из Кедайняй, которого обвиняют в вооруженном грабеже.

Близкие девушки просят взыскать с троих обвиняемых моральный ущерб на сумму более 400 000 евро.

В этом деле есть еще двое обвиняемых: Альгиматас Станкявичюс из Мариямполе, которого подозревают в незаконном хранении огнестрельного оружия, и Томас Загурскис из Кедайняй, которого обвиняют в вооруженном грабеже.

Беляускасов и Загурскиса также обвиняют в похищении дорогостоящего чужого имущества – автомобиля, который стоит больше 32 000 евро и личных вещей и денег у двоих граждан Латвии.

Прокуроры просили приговорить Станкявичюса к 4 годам и 3 mмесяцам лишения свободы, Загурскиса – к 4 годам.