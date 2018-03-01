По словам прокуроров,это означает, что после всех необходимых действий пятеро подозреваемых и остальные участники процесса (всего их 20 человек), в течение двух месяцев могут ознакомится с материалами дела.
Такой срок установлен с учетом количества участников процесса и того, что двое из них являются гражданами Латвии. Участники процесса также могут подавать заявки в связи с проведением дополнительного расследования.
Если такие заявки поступят, их будут рассматривать в установленном законом порядке. После этого этапа дело передадут в суд.
По оценке Департамента по расследованию коррупции и организованной преступности Генпрокуратуры, сотрудники Литовского бюро криминальной полиции в ходе сложного расследования собрали достаточно значительных данных об угоне в апреле 2016 года легкового автомобиля, принадлежавшего гражданину Латвии, и похищении и убийстве в марте 2017 г. Страздаускайте, угоне ее автомобиля и др. преступлений.
Троим обвиняемым предъявлены обвинения в убийстве и участии в совершении других преступлений. Все трое обвиняемых находятся под арестом.
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