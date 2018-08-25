Завершено и передано в суд дело о нападении на эквадорца в Вильнюсе

Сотрудники вильнюсской полиции завершили расследование дела о нападении в литовской столице на эквадорца Фабиано Санчеса.
© DELFI / Tomas Vinickas

В четверг дело было передано в Вильнюсский окружной суд, сообщил прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Вальдемарас Баранаускас.

Двое подозреваемых после 20 суток ареста ожидают решения суда на свободе.

С 18-летнего подозреваемого взята подписка о невыезде, другой подозреваемый 26-летний житель Вильнюса, обязан периодически зарегистрироваться в полиции. Он отчасти признает свою вину. 18-летний гражданин свою вину отрицает.

По словам проживающего в Вильнюсе эквадорца, 19 июля он подвергся нападению на остановке общественного транспорта в столице Литвы. По словам молодого человека, нападавшие, избивая его, кричали "Литва - для литовцев!" Такие же лозунги подозреваемые скандировали в суде при рассмотрении вопроса о задержании.

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