По словам Михаила Липкина, несмотря на то, что в договоре с Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) предусмотрено, что работы должны быть завершены до конца марта 2020 года, компания не меняет свои планы завершить работы еще в этом году.

"Все идет по плану, работы идут слаженно. Была предварительная техническая комиссия, есть замечания, которые мы исправляем, однако все идет по графику", – сказал BNS М. Липкин.

По словам представителя ЛЖД Гинтараса Любинаса, на ж/д участке в Реньге сейчас завершаются работы.

"Сейчас оборудована верхняя конструкция путей, отремонтированы переезды, пропуски и мосты. Также восстановлена функция водоотводных устройств, устранена растительность, завершены работы по восстановлению работы и оборудованию систем регулирования движения, связи и электросистем", – сказал BNS Г. Любинас.

По его словам, 16 декабря комиссия по надзору за проектом Lietuvos gelezinkeliai примет решение, можно ли подключить сигнализационное оборудование к общей системе и возобновить движение в ближайшее время.

Компания Vitras-S в марте этого года подписала договор стоимостью 11,35 млн евро (с НДС) с Lietuvos gelezinkeliai о восстановлении разобранного в 2008 году участка ж/д путей протяженностью 19 км с нефтеперерабатывающего завода Orlen Lietuva в Мажейкском районе в латвийскую Реньге. Работы финансируют Литовские железные дороги.

Восстановить участок путей в Реньге до конца этого года обязала Lietuvos gelezinkeliai Еврокомиссия, которая в 2017 году оштрафовала компанию почти на 28 млн евро. Свою продукцию в Латвию возила по этому участку путей нефтяная компания Orlen Lietuva.