"Священник начал служить службу, и было слышно, что он пьян, – сказала DELFI женщина, присутствовавшая на службе. – Он начал гнать людей из храма, хватать за руки. Мой брат хоронит сына, мы лишились близкого человека, а когда брат пошел поговорить со священником, тот начал наскакивать на него. Мы вызвали полицию, а священник не пропустил в помещение, не дал посмотреть, сколько промилле надует".
На видео видно, что в храме произошла суматоха. Собравшиеся были возмущены поведением настоятеля, а тот ответил одному из мужчин: "Ты меня не пугай". После того как началась суматоха, настоятель покинул храм.
Полиция зафиксировала вызов в 18.59 ч. Полицейским сказали, что настоятель во время службы не смог встать со своего кресла, говорил бессвязно и выгнал из храма одну женщину.
Приехав на место, полицейские проверили настоятеля на трезвость. По сведениям DELFI, алкотестер показал 2,84 промилле.
После этой процедуры полиция уехала, настоятель Гирджюшас должен явиться в комиссариат полиции. Ему грозит штраф за появление в публичном месте в нетрезвом виде.
Близкие покойного снимали настоятеля на видео и после того, как полиция уехала. Видео сделал отец покойного юноши, по которому была заказана месса.
По сведениям DELFI, в среду в храме должна была состояться месса по погибшему в Вильнюсе в понедельник под поездом юноше.
19 апреля полиция назначила настоятелю штраф в размере 20 евро. Об этом журналистов информировал начальник 5-го Вильнюсского комиссариата полиции Виталий Карпук.
"За появление в публичном месте в нетрезвом состоянии. Он говорил бессвязно, его движения были некоординированными. Своими действиями он оскорбил благосостояние общества и нарушил общественный порядок", – так Карпук охарактеризовал причину назначения штрафа.
По его словам, настоятель утром приехал в комиссариат. Он сожалел о своем поступке, согласился с назначенным штрафом и извинился.
После инцидента в храм приехал епископ Дарюс Триёнис. Он принес извинения за поведение настоятеля: "Приношу извинения близким погибшего юноши. В настоящее время они переживают большую утрату. Прошу прощения у близких и молю Бога о том, чтобы он облегчил их боль, которую недолжное поведение священника только усугубило".
"Его действия достойны осуждения, но важно понять, что если они вызваны алкоголизмом, то это болезнь, которую надо лечить. В Церкви бывают случаи, когда священники, страдающие той или иной зависимостью, после лечения и реабилитации восстановились и сейчас помогают встать на ноги тем, кто страдает от той же зависимости", – сказал епископ.
Напомним, что молодого человека (1999 г.р.) поезд сбил в понедельник, когда он переходил через рельсы в неположенном месте.
Юноша получил травму головы. Врачи скорой помощи пытались спасти ему жизнь, однако безрезультатно. Юноша скончался.
Предполагают, что, переходя через железную дорогу, молодой человек слушал музыку и не услышал, что приближается поезд.
В этом месте стоят запрещающие знаки, указано, что путь закрыт, однако местные жители не обращают на это никакого внимания.
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