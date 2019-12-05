"Мой сын обречен, когда наступит биологическая смерть - вопрос времени", – сказала мать Каролиса Моника Кветкене. Ей 2,5 года пришлось убеждать вильнюсских судей в том, что Даниэлюс Гулинас, который это сделал с ее сыном, должен получить реальное наказание в виде лишения свободы.

И это не месть. Мать пострадавшего надеется, что это заставит Гулинаса задуматься о том, что он сделал. И – какова цена его безответственного поведения, – если бы Гулинас, который участвовал в боях без правил, умел управлять своими эмоциями, сегодня об этой трагедии не было бы и речи.

Вильнюсский окружной суд постановил, что упраздняет принятое в июне 2018 года решение участкового суда, которым Гулинаса приговорили к 4 годам лишения свободы с отсрочкой на 3 года. Окружной суд нашел этот приговор слишком мягким.

Суд приговорил Гулинаса к 2,5 годам лишения свободы. Постановление вступило в силу с момента его объявления, поэтому осужденный вскоре будет отправлен в колонию. Однако родители пострадавшего считают, что и это слишком мягкое наказание. Мать Каролиса хотела, чтобы Гулинаса судили за преднамеренное убийство, а отец предлагал приговорить Гулинаса к 6 годам лишения свободы. Сам Гулинас считает, что наказание слишком суровое.

Гулинас должен также заплатить родителям пострадавшего выплатить моральный ущерб в размере 40 000 евро каждому, а бабушке и малолетней сестре – по 10 000 евро. Это намного меньше, чем ранее присудил семье Каролиса участковый суд. Осужденный указал, что никогда не сможет выплатить присужденные ранее 275 000 евро.

Согласно материалам дела, трагедия произошла 11 июня 2017 года, около 18.30 ч., в Вильнюсе, в парке Сапег. Каролис и Гулинас о встрече договорились заранее. Они должны были говорить о девушке Гулинаса. Накануне с одноклассниками девушка участвовала в вечеринке по случаю окончания 11 класса. Вечеринка прошла в Аникщяйском районе, в усадьбе. На вечеринке был Каролис. Он с девушкой Гулинаса обнаженные купались в озере, а потом ненадолго легли в одну кровать, чтобы согреться. Одноклассница в шутку сфотографировала их и выложила фото в группу класса на фейсбуке. Каролис был обеспокоен, думал, что Гулинас может все неверно истолковать, поэтому написал ему смс и назначил встречу. Он хотел объяснить, как он и девушка Гулинаса оказались в одной постели. Выслал ему и фото.

На следующий день в парке Сапег произошла встреча. Гулинас ударил Каролиса по голове сразу, как только увидел. Каролис упал и ударился головой об асфальтированную дорожку. Юноша впал в кому и до сих пор не пришел в себя.

Врачей вызвал не Гулинас, а другой юноша, который видел, что произошло. Гулинас стоял рядом, как ни в чем не бывало, а потом по телефону сказал своей подруге: "Каролис сам жестоко обошелся со мной, поэтому такое случилось".

Теперь уже бывшая девушка Гулинаса сказала полиции, что Гулинас быстро поддавался эмоциям, но за время их непродолжительной дружбы она ни разу не висела, чтобы он с кем-то дрался. Другие знакомые Гулинаса рассказали, что он раньше занимался кикбоксингом, участвовал в боях без правил, неоднократно пытался в вязаться в драку на улице. Мало того, по словам матери Каролиса, Гулинас даже говорил своим друзьям, что "может любого отключить одним ударом". И сделал это.

Сам Гулинас рассказал журналистам, что посещал тренировки с 12 лет, через три года забросил. Он сказал, что на встрече с Каролисом он был в таком состоянии, что не понимал, что сделал – ударил внезапно, не смог сдержать себя. Но суд это не убедило. Известно, что фото он видел до встречи, что девушка рассказала ему об обстоятельствах появления этого фото. Кроме того, он знал о том, зачем Каролис хочет с ним встретиться и ударил его, ничего не говоря, как только подошел.

Мать Каролиса сказала, что на себе испытала, что государство не защищает жертвы насилия, поэтому ей было очень тяжело, когда она узнала, что участковый суд не приговорил Гулинаса к реальному наказанию.