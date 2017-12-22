Перед праздниками на улицах больших городов формируются заторы. Специалисты обращают внимание на то, что больше всего заторов формируется в Вильнюсе, особенно в центре и рядом с крупными торговыми сетями.
По словам представителя Министерства транспорта и коммуникаций Видмантас Пумпутис сказал LRT, что в этот период избежать заторов не удастся.
"Во-первых, перед Рождеством и на Рождество на дорогах нужно внимательно следить за дорогой, за поведением других водителей, ни в коем случае не пользоваться телефоном. Конечно, водителям стоит прогнозировать заторы, если есть возможность, выехать до их формирования. Одно из главных правил – выполнять элементарные правила культурного поведения – пропускать другие автомобили, не создавать аварийных ситуаций", – сказал Пумпутис.
Susisiekimo paslaugos информирует, что последний опыт показывает, что нередко люди ищут подарки и делают другие важные дела перед самыми праздниками. В пятницу отдельные заторы будут формироваться в течение всего дня, особенно в центральной части столицы и на подступах к крупным торговым центрам.
Представитель Susisiekimo paslaugos Вайдотас Мяшкаускас сказал, что интенсивность движения в этом году перед праздниками не отличается от прежних лет – потоки машин в декабре увеличиваются на 5–7%, а у ТЦ - на 15%.
Основные места заторов не меняются – ул. Озо, ул. Калварию, проспект Конституциёс, ул. Укмяргес, ул. Гележинё Вилко, проспект Пилайтес и др. А также улицы у ТЦ и рождественских городков.
"По нашим данным, каждый год в Вильнюсе перед праздниками потоки транспорта растут – в 4 автомобилях в среднем едут 5 человек, т.е. каждый член семьи ездит на своем авто. Если бы в среднем на один автомобиль приходилось 2,5–3 человека, то количество машин уменьшилось бы в два раза. В праздничный период рекомендуется не ездить в машине по одному, а планировать общие поездки с членами семьи", – посоветовал Мяшкаускас.
Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис сказал LRT.lt, что в пятницу на дорогах будет дежурить немного больше полицейских.
"Будут стараться как можно быстрее убрать с дороги автомобили после ДТП, чтобы они не мешали движению. Если в этом будет необходимость, полицейские будут регулировать движение в некоторых местах. Заторов избежать не удастся, поэтому полиция советует выезжать заранее. Если возможно - отправляться в путь в субботу утром, а не в воскресенье вечером", – сказал LRT.lt Матонис.
В случае небольшого ДТП, в котором люди не пострадали, водителям рекомендуют сфотографировать транспортные средства и заполнять декларацию не на дороге, а отогнав машины в сторону, чтобы не мешать движению.
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