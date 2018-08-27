"Руки дрожат, лицо краснеет", – так свое состояние после освобождения из лифта описала Гражина DELFI. Но, по ее словам, больше всего ее поразила реакция администрации ТЦ. "Мы были в шоке, а администрация сказала, ждите, освободится работник (аварийной службы), тогда приедет", – сказала она.
Гражина рассказала, что в лифте застряла вместе с незнакомым ребенком: "Никто не спросил, как мы себя чувствуем, нет ли в лифте детей. Мы с мальчиком пытались шутить, о чем-то разговаривать, было видно, что он напуган..."
Гражина сначала жала на специальную кнопку в лифте, но это не помогло. "Там есть кнопка, мы звонили, но впустую. Тогда стали звонить по телефону, дозвонились до охраны", – рассказала читательница DELFI.
Она прибавила, что пришлось приложить немало усилий, чтобы найти нужные контакты: "Номер аварийной службы сорван, а номер администрации все время занят".
Три человека в лифте находились полчаса.
После того как их освободили из лифта, Гражина обратилась в администрацию. "Из администрации я сразу пошла к владельцу и спросила, является ли такая реакция нормальной, мне сказали: "Да, это нормально, ведь это лифт, вы могли там и час просидеть". Ни извинений, ничего. Это ненормально, а ведь с нами был ребенок, но никто не спросил, может, нам что-то нужно. Может, дети маленькие?", – возмущалась Гражина.
По словам Гражины, малолетнего ребенка, который был с ними в лифте, никто не искал, никто не встретил. "Я сказала ему, чтобы он не ездил на лифте, а ходил по лестнице", – сказала женщина.
Женщина, ответившая во время звонка на общий телефонный номер ТЦ Ozas, сказала, что не может ничего комментировать и посоветовала связаться с администрацией. До сих пор администрация ТЦ Ozas свой комментарий по этому вопросу не представила.
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