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Застрявшие на Бали литовцы будут доставлены в Вильнюс, сообщило Министерство коммуникаций и транспорта Литвы.
Balis
Balis
© Shutterstock

Рейс с Бали (аэропорт Нгурах-Рай) планируется утром 27 марта, туристы будут доставлены в Вильнюс 28 марта. Цена билета на человека составит 995 евро.

Рейс организует туроператор Kidy Tour на самолете авиалиний Avion Express.

Желающие прилететь должны заполнить анкету на сайте kidytour.lt/skrydis-balis-vilnius до 21 марта.

ru.DELFI.lt
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