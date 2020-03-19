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Застрявшие на Бали литовцы будут доставлены в Вильнюс, сообщило Министерство коммуникаций и транспорта Литвы.
Рейс с Бали (аэропорт Нгурах-Рай) планируется утром 27 марта, туристы будут доставлены в Вильнюс 28 марта. Цена билета на человека составит 995 евро.
Рейс организует туроператор Kidy Tour на самолете авиалиний Avion Express.
Желающие прилететь должны заполнить анкету на сайте kidytour.lt/skrydis-balis-vilnius до 21 марта.
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