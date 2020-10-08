Паневежский участковый суд 6 октября освободил Й.С. от уголовной ответственности. Напомним, что политика судили за убийство зубра в январе этого года. Зубр занесен в Красную книгу Литвы.
Сначала инспектор охраны природы составил протокол за нанесение природе ущерба, в соответствии с которым охотник должен был заплатить 12 198 евро. Однако в середине января в Паневежском районе был обнаружен малыш зубра, который вскоре умер. ДНК показало, что это был детеныш убитой Й.С. самки зубра. В результате за убийство кормящей малыша самки ущерб увеличили в три раза - до больше 36 500 евро.
26 февраля инспекторы обратились в прокуратуру, было начато расследование, которое возглавила прокурор Рима Матулёнене.
Й.С. подозревали в том, что он проявил преступную халатность, нарушил закон, выстрелив в неопознанную цель, и нанес природе огромный ущерб.
Й.С. свою вину признал, возместил часть ущерба – больше 26 000 евро, остальные деньги обещал выплатить до ноября 2021 года.
28 сентября Й.С. с супругой Л.С. подали прошение передать Й.С. на поруки жене и освободить от уголовного преследования.
Прокурор решила остановить расследование и обратилась в суд. 6 октября суд удовлетворил заявку супругов и передал Й.С. на поруки Л.С. на два года. Кроме того, Й.С. два года не сможет охотиться.
24 сентября прокуроры прекратили расследование в отношении инспекторов охраны окружающей среды, которых подозревали в том, что они не до конца выполнили свои обязанности в выяснении обстоятельств убийства зубра и назначили сумму ущерба в 3 раза меньше реальной. Поскольку положение было исправлено и подозреваемому придется заплатить реальный ущерб, государство никакого ущерба не понесло.
Прокурор постановил, что в данном случае действие инспекторов должна оценить дисциплинарная комиссия Департамента охраны окружающей среды.
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