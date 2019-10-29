Одни отказывались верить в это, другие говорили, что вырубка лесов побудила волков идти к людям, третьи предположили, что волк был бешеным. Были и те, кто считал, что это был не волк, а одичавшая собака или помесь волка с собакой.

Охотник, который застрелил волка, сказал, что это животное не имело чувства страха, на него не действовали обычные отпугивающие средства. Почему - пока непонятно.

Нельзя с уверенностью утверждать, что этот тот самый волк, который напал на женщину. Однако его застрелили недалеко от усадьбы, где было совершено нападение.

Статьи по теме: В Литве зафиксированы случаи нападения волков на людей

"Волка застрелили около Калнабяржского леса – в километре от той усадьбы", – сказал председатель Кедайняйского содружества охотников и рыбаков Лёнюс Станявичюс, который и застрелил зверя.

"Охотники наблюдают за территорией, где живет много волков. Мы видим и одиночек, и стаи из нескольких волков.

Больше всего волков обитает в Гуджюнай, Дотнуве и Сурвилишкисе. Мне сообщили, что в Гуджюнай волк приходит в усадьбы.

Сезон охоты начался, охотники должны что-то предпринимать, если волки вмешиваются в жизнь людей", – сказал Станявичюс, заметив, что это был первый застреленный им волк.

"Я долго наблюдал за этими животными, за их поведением – мне, как охотнику, важно наблюдать за поведением животных и днем и ночью. Волк – интересное животное, его поведение очень интересное.

Но я не понимаю, почему он утратил инстинкт самосохранения. Он не реагировал на отпугивание", – удивлялся собеседник.

Вскоре выяснится, не был ли волк болен, например, бешенством, и поэтому нападал на людей.

"Зачем волку идти во дворы, в усадьбы? Когда идут в поля и на пастбища, где учат молодняк охоте - это нормально. Но то, что зверь ходит по усадьбам, дворам - это странно.

Я наблюдал за территорией, видел волка в 500 м от усадьбы. Этот волк был один. Обычно волк не представляет опасности ни для людей, ни для животных.

Этот волк, похоже, был молодым, примерно годовалым. Точная информация выяснится после исследований", – сказла охотник.