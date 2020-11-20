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Запланированные на следующую неделю заседания Сейма состоятся, однако планируется принять дополнительные меры безопасности, также обещано в ускоренном порядке узаконить дистанционные заседания Сейма.
Заседания Сейма будут продолжены, политиков и работников будут тестировать чаще
© DELFI / Andrius Ufartas

Такая договоренность достигнута в пятницу на дистанционном совещании правления Сейма.

"На следующей неделе заседания Сейма будут проходить так, как было запланировано", - сообщил BNS вице-спикер Сейма, консерватор Паулюс Саударгас.

Вице-спикер сказал BNS, что для обеспечения максимальной безопасности планируется периодически тестировать парламентариев и некоторых работников канцелярии Сейма.

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По словам П. Саударгаса, обсуждается возможность тестирования один или два раза в неделю: сейчас тесты будут проводится в понедельник, однако возможны и тесты в пятницу. Таким образом, в заседаниях примут участие только те, у которых тесты были отрицательными.

Также планируется установка стеклянных перегородок между рабочими местами парламентариев в зале заседаний.

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