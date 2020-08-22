Защитные маски рекомендуется носить детям от 12 лет

ВОЗ и ЮНИСЕФ не рекомендуют носить маски детям в возрасте от 6 до 11 лет, но их использование следует рассматривать в местах, где существует высокий риск распространения коронавируса, или в определенных условиях, например, в школах.
Правда, бывают ситуации, когда маски "могут существенно помешать процессу обучения и негативно повлиять на важные школьные мероприятия", - заявили международные эксперты, составившие руководство.
Детей младшего возраста не следует заставлять носить маски, потому что они не знают, как правильно надевать и снимать маски. По мнению специалистов, дети до 5 лет, которые носят маски, необходим постоянный присмотр.
"Детей нужно выслушивать по поводу их отношения к маскам и беспокойства, которое вызывает их ношение", - заявили эксперты ВОЗ и ЮНИСЕФ. В документе говорится, что щитки для лица обеспечивают меньшую защиту от коронавируса, чем маски для лица.
По данным из разных стран мира, на детей в возрасте до 18 лет приходится от 1 до 7% случаев COVID-19.
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