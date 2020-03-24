Защитные маски носить обязательно, полиция наказывать никого не будет

Сурплис сообщил, что маски носить обязательно. "Если у вас нет возможности купить медицинскую маску – рекомендуется использовать платки и шарфы. Носить их обязательно, за исключением тех случаев, когда вы управляете транспортным средством. И еще рекомендация – в публичных местах носить защитные перчатки", – сказал он.
Вскоре после этого сообщения пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал DELFI, что полиция пока не знает, как реагировать на такое распоряжение. Он сомневается, что полицейским велят ловить людей без масок и наказывать за это.
"Будем думать, надо посоветоваться", – сказал Матонис.
Вскоре Матонис, изучив документ, подписанный Веригой, сказал, что ношение масок - рекомендация, поэтому полиция никого наказывать не будет, будет только предупреждать.
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