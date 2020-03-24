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Советник премьер-министра Саулюса Сквернялиса Гедрюс Сурплис 24 марта утром прокомментировал порядок, подписанный министром здравоохранения Аурелиюсом Веригой 23 марта. Одно из правил – ношение защитных масок.
Защитные маски носить обязательно, полиция наказывать никого не будет
© Zuma Press / Scanpix

Сурплис сообщил, что маски носить обязательно. "Если у вас нет возможности купить медицинскую маску – рекомендуется использовать платки и шарфы. Носить их обязательно, за исключением тех случаев, когда вы управляете транспортным средством. И еще рекомендация – в публичных местах носить защитные перчатки", – сказал он.

Вскоре после этого сообщения пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал DELFI, что полиция пока не знает, как реагировать на такое распоряжение. Он сомневается, что полицейским велят ловить людей без масок и наказывать за это.

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"Будем думать, надо посоветоваться", – сказал Матонис.

Вскоре Матонис, изучив документ, подписанный Веригой, сказал, что ношение масок - рекомендация, поэтому полиция никого наказывать не будет, будет только предупреждать.

ru.DELFI.lt
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