"У ВЛО есть опасения, что, в соответствии с нынешним порядком, агитировать за референдум могут только его инициаторы, то есть сейм. Таким образом, община лишается права концентрировать финансы и другой потенциал для проведения референдума", - сказала BNS советник председателя сейма Каролина Фроловене.
Глава правления ВЛО Даля Хенке, которая в четверг встретится со спикером сейма Викторасом Пранцкетисом, попросит Сейм принять поправки к Закону о референдуме, которые закрепят новое понятие сторонников референдума.
В парламенте в первом чтении уже приняты поправки лидера "аграриев" Рамунаса Карбаускиса, о том, что и группы граждан, и партии, и неправительственные организации могут регистрироваться в качестве сторонников референдума.
Они наравне с инициаторами референдума и его оппонентами смогли бы участвовать в агитации, получать эфир национальной телерадиовещательной компании, собирать средства на кампанию и пр.
Референдум о расширении института двойного гражданства планируется 12 и 26 мая одновременно с президентскими выборами.
Конституционный суд сейчас рассматривает вопрос о том, не противоречит ли Конституции проведение референдума в течение двух дней с двухнедельным перерывом.
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