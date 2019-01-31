Представители Всемирной литовской общины (ВЛО) в четверг встретятся с председателем Сейма Литвы, чтобы высказать свои опасения относительно агитации за расширение института двойного гражданства.
Lietuvos Respublikos pasas
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"У ВЛО есть опасения, что, в соответствии с нынешним порядком, агитировать за референдум могут только его инициаторы, то есть сейм. Таким образом, община лишается права концентрировать финансы и другой потенциал для проведения референдума", - сказала BNS советник председателя сейма Каролина Фроловене.

Глава правления ВЛО Даля Хенке, которая в четверг встретится со спикером сейма Викторасом Пранцкетисом, попросит Сейм принять поправки к Закону о референдуме, которые закрепят новое понятие сторонников референдума.

Статьи по теме:
В Конституционном суде по референдуму о гражданстве схлестнулись политики  (4)
Президент Литвы подписала закон, позволяющий открыть больше мест для голосования за рубежом  (11)

В парламенте в первом чтении уже приняты поправки лидера "аграриев" Рамунаса Карбаускиса, о том, что и группы граждан, и партии, и неправительственные организации могут регистрироваться в качестве сторонников референдума.

Они наравне с инициаторами референдума и его оппонентами смогли бы участвовать в агитации, получать эфир национальной телерадиовещательной компании, собирать средства на кампанию и пр.

Референдум о расширении института двойного гражданства планируется 12 и 26 мая одновременно с президентскими выборами.

Конституционный суд сейчас рассматривает вопрос о том, не противоречит ли Конституции проведение референдума в течение двух дней с двухнедельным перерывом.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Сейм Литвы одобрил предложение снизить планку референдума (15)

Во вторник литовский парламент одобрил в первом...

Премьер Литвы: По поводу снижения планки референдума будет предпринято обращение в Конституционный суд (2)

Если Сейм Литвы примет решение снизить планку...

Если Сейм Литвы снизит планку референдума, президент наложит вето на эти поправки (3)

Если Сейм Литвы утвердит предложение правящих снизить...

Сейм Литвы объявляет референдум по двойному гражданству (160)

В четверг парламент Литвы решил, что референдум о...

Общество

В Литве грипп унес жизни 10 человек

Центр инфекционных заболеваний и СПИДа подтвердил, что...

Служба общественной безопасности Литвы получила новый бронеавтомобиль за 250 000 евро (11)

В четверг Служба общественной безопасности (СОБ)...

"Латвия не будет терпеть пропаганду Кремля": запрещена ретрансляция "Россия РТР" (118)

Латвийский Национальный совет по электронным...

Литва примет 5 беженцев с неправительственного судна в Италии (1)

Литва примет до пяти беженцев с судна...

Литовский парадокс: работодатели жалуются, что нет работников, работники не находят работу (23)

Большая часть жителей Литвы считает, что найти работу...

TOP новостей

Европейцы выходят на пенсию все позже: экономисты говорят, что в Литве перемены неизбежны (211)

Здоровье жителей улучшается, средняя...

Литовский парадокс: работодатели жалуются, что нет работников, работники не находят работу (23)

Большая часть жителей Литвы считает, что найти работу...

Из системы пенсионного накопления в январе вышли 19 000 жителей Литвы (4)

1,317 млн. жителей Литвы с января 2019 года будет...

Глава Norfа: давайте сократим число депутатов до 71 и начнем жесткие реформы (42)

Глава группы компаний Norfа Дайнюс Дундулис сказал, что...

Министр согласен: несправедливо, что пенсии носят на дом бесплатно, но пока ничего менять не будут (23)

В передаче "В центре внимания на DELFI" – беседа с...