"Генезис проблемы прост: с одной стороны мы чувствуем, что эмигранты-специалисты хотят вернуться домой и делать международную карьеру, с другой, - желание зарубежных инвесторов расширяться и постоянная нехватка высококвалифицированных специалистов. До сих пор не было информационной системы, решающей эту проблему. Портал талантов станет тем мостом, который соединит две стороны, одна из которых заинтересована в хорошей зарплате и конкурентном рабочем месте, а другая в быстром расширении", - сказал гендиректор "Инвестируй в Литве" Мантас Катинас.

Сейчас на портале появились вакансии, предложенные 30 действующими в Литве компаниями зарубежного капитала, однако их станет больше. На портале также будет информация об условиях жизни в Литве и вся необходимая информация для переезда.

Это будет актуально и для иностранцев, которые будут приезжать работать в Литву.

"В Литве растет число зарубежных компаний, поэтому эмигранты могут найти здесь возможность делать карьеру в международной компании быстрее, чем в крупных мировых бизнес-центрах - Нью-Йорке, Франкфурте или Лондоне", - сказал советник главы правительства Литвы Лукас Савицкас.

В Центре глобальных услуг Danske Bank 10% работников учились в зарубежных вузах. Это больше 70 молодых специалистов, которые вернулись в Литву из-за границы.

"Они получили качественное образование на Западе и не сомневались в перспективах совершенствования, профессиональных вызовах и качестве жизни в Литве. Старт проекта Work in Lithuania поможет нам привлечь таких специалистов из-за рубежа", - сказал представитель Центра глобальных услуг Danske Bank Андрюс Радишаускас.

Планируется организовать мероприятия в крупных центрах эмиграции в Европе и представить портал и возможность возвращения в Литву живущим там гражданам нашей страны.