Средняя зарплата "на бумаге" в Вильнюсе в последнем квартале 2018 года составила 1075,1 евро и по сравнению с третьим кварталом, увеличилась на 3,8%, В центральном и западном регионе средняя зарплата "на бумаге" была 891,5 евро и увеличилась на 3,5%.
Отрыв между зарплатами в столице и в центральном регионе составил 184 евро (увеличился на 10 евро). Средняя зарплата в последнем квартале 2018 г. увеличилась во всех округах, больше всего – на 4,2% – в Клайпедском и Алитусском.
Самой большой средняя зарплата в четвертом квартале 2018 г. – 1075,1 евро – была в Вильнюсе, самой низкой – 770 евро – в Таурагском округе.
на росте зарплат в четвертом квартале сказалась сезонность, выплата однократных премий, надбавок, денежных выплат, плюс введение новой системы оплаты труда учителей с сентября 2018 г. и другие причины.
Среднее количество работников в четвертом квартале 2018 г., по сравнению с данными за третий квартал, в Вильнюсе увеличилось на 0,2%, а в центральной и западной Литве сократилось на 0,5%.
Среднее количество работников в четвертом квартале 2018 г. сократилось во всех округах, кроме Вильнюсского и Шяуляйского (почти не изменилось). В четвертом квартале 2018 г. среднее количество работников в большей части мэрий (47) сократилось на 0,1-21,3%, в 10 выросло на 0,1-1%, а в Каунасской, Мажейкской и Зарасайской мэриях количество работников почти не изменилось.
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