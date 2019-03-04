Департамент статистики сообщает, что в последнем квартале прошлого года средняя зарплата в Литве составляла 970 евро "на бумаге". Самой высокой средняя зарплата была в Вильнюсе – 1075 евро, а самой низкой – в Таураге – 770 евро "на бумаге".
Pinigai
© DELFI / Andrius Ufartas

Средняя зарплата "на бумаге" в Вильнюсе в последнем квартале 2018 года составила 1075,1 евро и по сравнению с третьим кварталом, увеличилась на 3,8%, В центральном и западном регионе средняя зарплата "на бумаге" была 891,5 евро и увеличилась на 3,5%.

Отрыв между зарплатами в столице и в центральном регионе составил 184 евро (увеличился на 10 евро). Средняя зарплата в последнем квартале 2018 г. увеличилась во всех округах, больше всего – на 4,2% – в Клайпедском и Алитусском.

Статьи по теме:
Средняя зарплата женщин в Литве все еще ниже, чем у мужчин  (2)
Большие зарплаты в Литве обещают не только программистам: еще четыре специальности  (57)

Самой большой средняя зарплата в четвертом квартале 2018 г. – 1075,1 евро – была в Вильнюсе, самой низкой – 770 евро – в Таурагском округе.

на росте зарплат в четвертом квартале сказалась сезонность, выплата однократных премий, надбавок, денежных выплат, плюс введение новой системы оплаты труда учителей с сентября 2018 г. и другие причины.

Среднее количество работников в четвертом квартале 2018 г., по сравнению с данными за третий квартал, в Вильнюсе увеличилось на 0,2%, а в центральной и западной Литве сократилось на 0,5%.

Среднее количество работников в четвертом квартале 2018 г. сократилось во всех округах, кроме Вильнюсского и Шяуляйского (почти не изменилось). В четвертом квартале 2018 г. среднее количество работников в большей части мэрий (47) сократилось на 0,1-21,3%, в 10 выросло на 0,1-1%, а в Каунасской, Мажейкской и Зарасайской мэриях количество работников почти не изменилось.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Предприниматель: мне глубоко пофиг, какую зарплату вы получали в Великобритании (171)

До "Брексита" осталось меньше 50 дней, и все больше...

В новейшей статистике зарплат в Литве – красивый, но ненастоящий скачок (63)

С 2019 года минимальная зарплата в Литве увеличилась на...

Жители Литвы ждали повышения зарплат, но не дождались: а деньги-то где? (216)

В последние месяцы часть жителей Литвы жила надеждой...

Общество

Проясняется лицо муниципалитетов: в некоторых фиксируется единовластие

4 марта понемногу проясняется состав горсоветов...

Зарплаты в Литве продолжают расти: ощущаете ли вы их рост (40)

Департамент статистики сообщает, что в последнем...

Реформа распугала копивших на пенсию: тысячи людей отказываются от накопления в пенсионных фондах (19)

Реформа системы пенсионного накопления дала жителям...

В Вильнюсе будут снимать норвежский сериал c Дапкунайте, будет ограничено движение (4)

В Вильнюсе продолжаются съемки телесериала...

Налоговая инспекция дала возможность заплатить "забытые" налоги составлены соглашения на сумму 665 000 евро (3)

В этом году Государственная налоговая инспекция...

TOP новостей

Зарплаты в Литве продолжают расти: ощущаете ли вы их рост (40)

Департамент статистики сообщает, что в последнем...

Выборы: больше всего голосов избиратели отдали комитетам, из партий - консерваторам (58)

Во время муниципальных выборов в Литве при...

Каким будет состав муниципалитетов: в некоторых фиксируется единовластие

4 марта понемногу проясняется состав горсоветов...

Томашевский: мы победили на выборах в Вильнюсском округе (6)

Председатель Избирательной акции поляков Литвы -...

Реформа распугала копивших на пенсию: тысячи людей отказываются от накопления в пенсионных фондах (19)

Реформа системы пенсионного накопления дала жителям...