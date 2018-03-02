По данным национальных статистических ведомств, средняя зарплата в Литве в октябре-декабре 2017 года составляла 885 евро "на бумаге", в Латвии - 961 евро, в Эстонии - 1271 евро.

За год средняя зарплата во всех трех странах Балтии увеличилась на 7,5%.