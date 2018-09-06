"Самыми необходимыми действиями приставы называют пять шагов, которые от суммы задолженности не зависят. Все эти действия выполняются электронным способом, поэтому сложно понять, почему их стоимость порой отличается в разы. Поэтому я предлагаю установить стандартную плату в размере 10 евро, чтобы избежать злоупотребления", - сказала Шакалене.
Политик также предлагает, чтобы государство переняло у коллекторских агентств взыскание небольших долгов, которые составляют большую часть всех долгов. "Государство само может заняться этим с помощью Государственной налоговой инспекции и Центра регистра. Правда, пока этому противится Палата приставов", - сказала депутат.
Она считает, что Минюсту стоит организовать линию юридической помощи для консультирования граждан по вопросу их прав и обязанностей в случае общения с приставами.
Политик отметила, что кроме вышеперечисленного, надо изменить систему контроля приставов, поскольку по ныне действующему порядку сами приставы решают, обоснованы ли жалобы их клиентов.
Ввести подобные требования предлагал и эксперт Литовского альянса организаций потребителей Ритис Йокубаускас. Он не был уверен в том, что нынешняя система составления ценовой политики приставов, когда Минюст делает это, совещаясь с палатой приставов, справедлива. По словам Йокубаускаса, укоренившуюся практику можно менять двумя способами - министерство может установить расценки в одностороннем порядке или вовлечь в это представителей общественных организаций.
"Еще один способ сделать эту систему более прозрачной - повысить конкуренцию между приставами. Сейчас в Вильнюсе и Каунасе конкуренция минимальная, в остальной части Литвы - нет", - сказал Йокубаускас.
Шакалене согласилась с экспертом, заметив, что в Литве месячная зарплата некоторых приставов в 5-6 раз выше зарплаты президента: "Я думаю, можно конкурировать с зарплатами равными 2-3 президентским зарплатам".
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