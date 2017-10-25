По данным "Содры", в 2016 г. в Литве работали 3340 адвокатов, их помощников, нотариусов и приставов. Все они декларируют доходы и платят налоги в установленном порядке.

Правда, 204 представителя этой профессии указали, что в прошлом году они не получили никаких доходов. 1052 или 1/3 декларировали, что получали 175 евро в месяц. Иными словами, в прошлом году они не зарабатывали и половину минимума, значит не накопили годовой стаж.

Однако, по сравнению с другими работниками, эти данные все же неплохие.

В прошлом году по справке об индивидуальной деятельности работали 94 700 жителей, из них 31 600 вообще не получили никаких доходов, а остальная часть (больше 55 000) зарабатывала в среднем 84 евро в месяц.

Всем им "Содра" в следующем году уделит особое внимание – информирует о социальных гарантиях (пенсиях и других выплатах), которые небольшие доходы не обеспечивают.

Однако сами адвокаты, приставы и нотариусы таким данным не верят.

Президент Нотариальной палаты Литвы, клайпедский нотариус Марюс Страчкайтис обратил внимание на то, что данные "Содры" некорректны:

"Во-первых, считают средние доходы нескольких совершенно разных профессий, учет доходов которых радикально отличается. Это как забросить в соковыжималку картошку, апельсины и кокос.

В числе представителей этих профессий доходы нотариусов прозрачно учитываются и декларируются по жестким правилам".

По закону о нотариате, зарплата нотариуса указывается в нотариальном регистре и утвержденном нотариусом документе. Все доходы фиксируются в этом регистре. В соответствии с полученными данными предоставляют декларации государственным ведомствам. Нотариусы не могут декларировать не те доходы, которые были получены. Может, другие представители юридических профессий ведут не такой жесткий учет и декларируют свои доходы не так прозрачно, предположил Страчкайтис, заметив, что в Литве сейчас работают 259 нотариусов, значит, это небольшое число от 3340.

"Нотариусы представляют декларации Государственной налоговой инспекции, указывая свои доходы и расходы. Надо отметить, что налоги они платят в размере 50% налогооблагаемых доходов. Поэтому, вероятно, эти данные не обо всех доходах нотариусов, а лишь о той части, с которой они платят налоги в "Содру". По данным Нотариальной палаты лишь у нескольких нотариусов доходы составляют меньше минимума в месяц", – сказал собеседник.

Представитель Литовской адвокатуры по связям с общественностью Сауле Норвилайте также сомневалась в верности указанных данных:

"Информация "Содры" очень абстрактная, поэтому нам сложно сейчас ее комментировать. Поскольку в пресс-релизе представлено общее количество нотариусов, адвокатов и приставов, а также их помощников, то сложно оценивать обоснованность данных. Сейчас мы обратились в "Содру" с просьбой детализировать данные по профессиям отдельно: отдельно адвокатов, их помощников, приставов и нотариусов. Только после получения этих данных мы сможем комментировать ситуацию. Пока представленные данные неточные и вводящие в заблуждение".

Пресс-секретарь Литовской палаты приставов Дора Петкаускайте обещала прокомментировать ситуацию после получения дополнительных данных.

Советник директора "Содры" Юлита Варанаускене была удивлена сложившейся ситуацией:

"Люди представленных профессий декларируют доходы, не превышающие минимальную зарплату. Такая большая их часть кажется странной: я согласна, kadчто в их числе есть те, кому приходится трудно, но может ли их быть так много? Ведь если индивидуальная деятельность дает доход всего 84 евро в месяц, то почему люди не ищут другую работу?"

Она предположила, что большинство этих людей, возможно, понимает, что от их взносов зависят их социальные гарантии. Может, они иначе пытаются обеспечить себе доходы в старости.

"Но мы понимаем, что должны информировать тех, кто считает взносы в "Содру" только расходами и пытается их снизить. Видно есть и причина – условия социального страхования работающих на себя людей такие разные, кроме того, они постоянно меняются. Жаль только, что по декларации доходов не видно, понимает это человек или нет.

Недавно довелось услышать, что архитектор с отличным образованием, которая работала всю жизнь на себя, была неприятно удивлена, узнав, что ее стаж всего 8 лет, хотя самой женщине уже больше 40 лет", – сказала Варанаускене.

Президент Литовской ассоциации аудиторов и бухгалтеров Дайва Чибирене также сомневалась в корректности данных "Содры".

Но она не исключила, что, к примеру, адвокаты, часть доходов могут получать в виде дивидендов, с которых взносы в "Содру" не считают. А такое возможно, если они предоставляют услуги через профессиональный союз.

"Они могут заниматься индивидуальной деятельностью, предоставлять услуги, учредив профессиональный союз или быть акционерами компании, предоставляющей юридические услуги. Они могут открыть ЗАО или малое товарищество и предоставлять юридические услуги (но не услуги адвокатов) – например, консультации, подготовка соглашений и т.д. Полученную прибыль они могут выплатить в виде дивидендов", – сказала Чибирене.

По ее словам, приставы и нотариусы работают немало, поэтому непонятно, откуда у "Содры" такие странные данные.

Во втором квартале этого года средняя зарплата в Литве составляла 839 евро, а "на руки" – 659 евро.