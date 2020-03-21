Заразившийся коронавирусом вильнюсский врач работал в обычной маске

Врач лежит в больнице, Он рассказал, что за границу не ездил, поэтому не мог привезти инфекцию.

"9-10 марта я консультировал немало пациентов. 11 марта был выходной, а 12 - я работал. Вечером этого дня я вернулся с работы, у меня поднялась температура", – рассказал врач.

Он подчеркнул, что заразился, потому что врачи не обеспечены необходимой защитой.

"Я работал в простых масках. Когда я работал, карантин еще не был объявлен. Поэтому было полно школьников, которые вернулись из разных стран, тогда еще не все страны были в группе риска. Одним словом, смотрели всех, – рассказал врач. – Тогда говорили, что семейным врачам ничего не надо, что они не первые сталкиваются, что все случаи привозные. А на самом деле все уже тогда распространилось".

Собеседник сказал, что первым симптомом была температура. Но несмотря на это, врач не мог сдать анализы.

"В соответствии с алгоритмом министра (Аурелиюса Вериги - Delfi) я не мог сдать анализы, поскольку контакта у меня не было", – сказал врач.

Такая возможность у него появилась, когда начались осложнения. До воскресенья состояние ухудшалось, началось воспаление легких с дыхательной недостаточностью.

Врач рассказал, что все время находился дома, а в четверг его положили в больницу. О членах семьи он не распространялся, но сказал, что и они болеют.

По словам врача, сейчас будут искать всех людей, с которыми он общался. Позвонят всем пациентам, которых он принимал.

"Количество большое. И долгий срок. Быть может, пациенты переболеют в легкой форме. И в такой, что если сейчас их обследуют, то коронавируса не найдут. Лучше всего делать анализы, когда поднимается температура. Если в то время, когда у меня был пациент, у него была температура, а через 10 дней - уже все", – заметил врач.

По его словам, в Литве пока нет возможности проверить, переболел человек коронавирусом или нет, но он надеется, что в будущем такая возможность появится. "Сейчас мы видим одно - есть вирус или его нет", – подчеркнул заболевший врач.

Пресс-секретарь Сантаришкской клиники Гитана Летукене подствердила, что коронавирусом заболел семейный врач их больницы.

Сейчас проводят расследование, выясняют, с кем и когда он контактировал. Также выясняют, кто из врачей клиники должен быть изолирован.