"Официально смертельная болезнь побеждена! Когда я написал, что мне поставили диагноз SARS-CoV-2, коронавирус, который вызывает COVID-19, получил более сотни вопросов о том, какие симптомы? Жив ли я? Что теперь будет? Я чувствую обязанность рассказать и поделиться замечаниями о ходе болезни.

08.03 Был контакт с зараженным;

08.06 (+3д.) Вечером легкие симптомы простуды, температура 37,2, легкий кашель и насморк;

08.07 нет температуры, кашель и насморк;

08.11 (+5 дней после появления симптомов) симптомов не осталось, но я сделал тест;

08.13 Получил положительный ответ;

24.08 повторный тест;

08.26 отрицательный ответ и второй тест через 24 ч .;

27.08.27 второй отрицательный ответ, официально "болезнью" переболел, приобрел иммунитет.

Из 20 известных мне случаев большинство "переболели" с очень легкими симптомами или вообще без симптомов. Без симптомов - значит, что они ничего не чувствовали, но проверились, как контактировавшие с заразившимся. Некоторые заразившиеся были помещены на карантин вместе с членами семьи, но у них не было обнаружено вируса. Это означает, что люди, живущие в общественных местах 24/7, не использовавшие средств защиты, не заразились этим, так легко распространяющимся, смертельным вирусом?! Статистика вызывает еще больше вопросов. В течение 2019 года в Литве умер 38281 человек (в среднем 105 человек в день), из которых более половины умерли от болезней системы кровообращения, т.е. 55,4 процента от всех смертей (в среднем 57 человек в день).

По данным НЦОЗ, количество подтвержденных случаев COVID-19 у конкретных людей на сегодняшний день: 2762, количество человек, умерших от коронавируса: 85. За 6 месяцев ~ 10200 человек умерли от болезней сердца. Не требуется больших аналитических навыков, чтобы понять, о какой мелочи мы говорим. Даже в этом году количество людей, утонувших в водах Литвы, превышает количество людей, умерших от COVID-19.

Мы свидетели и заложники великой лжи. Время - лучший ответ на вопросы. Остается ждать и надеяться. Будьте сильными!"- написал бизнесмен на своей странице (Орфография и пунктуация автора сохранены.).

Каунасский бар Adform kiemelis объявлен объявлен очагом коронавируса. 17 августа с ним было связано 34 случая заражения, выявлено 100 контактов высокого риска и 1000 контактов малого риска.